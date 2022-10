Vražd i loupežných přepadení přibývá, případů je víc než před covidem

Na začátku srpna se odehrála tragédie i za zdmi rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm, kde pachatelem zastřelil družku policistku a své dvě děti. Použil k tomu legálně drženou krátkou střelnou zbraň. Zavražděné děti byly dvě holčičky ve věku 2 a 6 let. To je jen další případ, který letos kriminalisté řešili.

Od začátku letošního roku do konce srpna totiž policie řešila nejvíce vražd od roku 2018 ve stejném období. „Policie nárůst počtů vražd v letošním roce eviduje,“ potvrdil pro iDNES.cz policejní mluvčí Jakub Vinčálek.

V letošním roce již kriminalisté řešili 102 vražd. V loňském roce to bylo 79, v roce 2020 poté 92 a v roce 2018 jich bylo 65. Více vražd za prvních osm měsíců se stalo v roce 2017, a to 106. „Skutečně je to tak, že nejčastějšími motivy jsou osobní vtahy či rozpory,“ komentoval Vinčálek skutečnost, že oběti většinou svého pachatele dobře znaly.

Skutky nelze vztahovat na dění ve společnosti

Co je však důvodem nárůstu, si policie netroufá odhadovat. „Na vyhodnocení je příliš brzy. Zároveň je nutné podotknout, že právě v těchto případech nelze počet skutků vztahovat na celospolečenské dění,“ doplnil policejní mluvčí.

Podobně to vidí i Vedoucí klinický psycholog Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavel Harsa. „Nedomnívám se, že by současná krizová situace, tedy covid-19, ekonomická a energetická krize či válka na Ukrajině, byla důvodem k zvýšenému počtu vražd,“ komentoval pro iDNES.cz Harsa.

To, že k takovému jednání mezi lidmi dochází, může být podle jeho slov ovlivněno více faktory, včetně osobnostních charakteristik agresora.

„Nelze to tedy takto zobecňovat. Na druhou stranu ale nelze jednoznačně vyloučit, že například závažná ekonomická situace - dluhy, exekuce, nezaměstnanost, a časté konflikty v rodině, nemohou někdy vyústit i v takovéto jednání,“ podotkl psycholog.

Letošní vícenásobné vraždy v rodinách 25. dubna 2022 - Jednatřicetiletý muž podle policie v rodinném domě v Loučce na Vsetínsku usmrtil svou o rok starší ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté podle zjištění policie nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch domu. Obviněn byl ze čtyřnásobné vraždy, muži hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. 29. dubna 2022 - Devětadvacetiletý muž v Kostelci na Hané na Prostějovsku zabil tři lidi, šlo o jeho bratra, sestru a otce. Podle policie obviněný členy své rodiny zavraždil zvlášť surovým a trýznivým způsobem a po předchozím uvážení. Muž se k činu doznal. 13. června 2022 - Podle policie jednatřicetiletý muž, profesionální voják, zastřelil v rodinném domě v Javornici na Rychnovsku o rok starší manželku, čtyřletého syna a pak sebe. Motivem jeho činu byly zřejmě rodinné problémy. 3. srpna 2022 - Policie zasahovala v rodinném domě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zemřeli při násilném trestném činu čtyři lidé, dva dospělí a dvě malé děti. Podle policie devětačtyřicetiletý muž zastřelil svou pětatřicetiletou družku a své dvě děti. Poté zbraň obrátil proti sobě. Muž pracoval jako strážník, žena byla policistka. Policie případ předběžně kvalifikovala jako trojnásobnou vraždu.

Do konce srpna 934 loupeží

Nejen vraždy, statistika roste i v kolonce loupežných přepadení. O kabelku přišla mladá žena, kterou na Malé Straně v Praze okradl na začátku v polovině srpna ozbrojený lupič. Přestože celý incident zachytily kamery, pachatele se zatím policii nepodařilo vypátrat.

Útočník tehdy ženu přepadl krátce před 4. hodinou ranní. Přistoupil k ní zezadu a chtěl jí sebrat kabelku. Čtyřiadvacetiletá žena mu ale zprvu vzdorovala. „Přepadená se snažila své cennosti ubránit a kabelku držela i poté, co ji muž strhl na zem,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.

Agresivita útočníka však v tu chvíli vygradovala natolik, že zpoza opasku vytáhl střelnou zbraň. Té se žena lekla a přestala se bránit. Muž i s lupem v hodnotě více než deset tisíc korun zmizel v ulicích Prahy.

To však není jediný případ, kteří kriminalisté řeší. Letos do konce srpna jich bylo 934. Přitom loni loupeží policie řešila 788. V roce 2020 pak 851. O něco málo více než letos bylo loupeží v roce 2019, a to 971. Naopak v roce 2018 jich bylo méně, přesně 883. Jako u vražd i u loupeží vyčnívá rok 2017, kdy policie do konce srpna řešila 1086 takových skutků.

„Zvláštní položkou jsou loupeže v bankovních institucích, ty jsem do statistiky nezapočítal,“ doplnil policejní mluvčí Vinčálek.

Psycholog Harsa uvedl, že je pravdou, že se aktuálně v mediích objevují informace, že sociálně a ekonomicky slabší jedinci se uchylují ke krádežím, především potravin, aby měli co jíst. „To rozhodně není dobrá vizitka. Snaha zákonodárců a politiku je tedy těmto lidem pomoci,“ komentoval.

U řady lidí roste napětí a nespokojenost

Podle jeho slov jde o to, že stále řada lidí neví, jak se v krizových situacích chovat, kam a za kým jít, jak si říct o pomoc, ať už psychologickou či finanční. „Je rovněž pravda, že u řady lidí roste v současné době napětí, nespokojenost, nebo obavy,“ dodal Harsa.

Právě krádeže jsou další položkou, kde čísla rostou. Redakce iDNES.cz o nárůstu případů informovala již na konci srpna. Podle strážníků nejčastějším terčem bývají základní potřeby - potraviny a drogerie, mnohdy v hodnotě kolem stokoruny.

„Stále častěji se při řešení těchto incidentů setkávají strážníci s lidmi, kteří odcizili základní potraviny, protože na ně nemají peníze,“ uvedl tehdy primátor Zlína Jiří Korec.

Ředitel zlínských strážníků poté redakci iDNES.cz řekl, že většina ukradeného jídla se pohybuje většinou v hodnotě od 100 do 200 korun. „Je to určitě ekonomickým deficitem v rozpočtu rodin a jednotlivců,“ poznamenal Milan Kladníček. Vedle dlouhodobého nedostatku peněz a potřeby zahnat hlad zmiňují přistižení i potřebu pořídit dárek pro někoho blízkého, třeba své dítě.

Podobná situace však panuje i v dalších městech. Třeba v Ostravě. Tam strážníci například řešili případ ženy, která se nenamáhala ani z prodejny odejít. Na místě vypila dvě láhve vodky, pak nafoukala 4,5 promile.