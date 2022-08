Vraždy v Česku: o třetinu víc než loni, přibylo mordů na objednávku

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Od začátku roku do konce července evidují policisté v České republice 90 vražd, o 25 více než ve stejném období loňského roku. Naposledy se do policejních statistik zapsala i trojnásobní vražda v Rožnově pod Radhoštěm, při které zemřely dvě děti. Za posledních pět let také policisté evidují nejvíce vražd, které byly motivovány osobními vztahy.