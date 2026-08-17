Konzultace jsou stále náročnější, protože rodiče potřebují často řešit víc problémů současně. Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou a psychiatrickou péči.
„Často řešíme případy takzvané sandwichové generace. Tím, jak lidé zakládají rodinu ve vyšším věku a současně stoupá věk odchodu jejich rodičů do důchodu, zůstává na bedrech rodičů péče o děti bez pomoci prarodičů,“ uvedla vedoucí Rodičovské linky Kateřina Schmidová.
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Souběh více problémů řeší podle ní také takzvané patchworkové rodiny, které vznikají po rozvodech, když rodiče navážou nová partnerství. Základní témata, se kterými se lidé na linku obracejí, se podle Schmidové nemění. Z rodinných vztahů řešili rodiče nejčastěji výchovný přístup k dětem a komunikaci v rodině.
„Oproti minulému roku jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu témat v oblasti rozvodů a rozpadů rodin, a to o 51,5 procenta,“ uvedla linka ve výroční zprávě zveřejněné na webu.
Podezření na týrání i zanedbávání dítěte
Druhým nejčastějším tématem byly psychické obtíže u dětí. Stále vedou témata sebepoškozování, sebevražedných myšlenek, tendencí a pokusů o sebevraždu. Oproti minulému roku také podle linky výrazně vzrostlo téma úzkosti a deprese, a to o 26 procent.
Zvýšil se i počet kontaktů týkajících se poruch chování, kam patří především nadměrné agresivní chování, krádeže a útěky.
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Pracovníci linky radili rodičům také s potížemi souvisejícími se školní docházkou. Často to byly situace spojené s komunikací se školou nebo problémy s učivem či záškoláctví. Mezi další specifická témata patří podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte. V této oblasti však zaznamenala linka oproti roku 2024 pokles o 12 procent.
Co se týká způsobu řešení rodičovských problémů, stoupá podle Schmidové a konzultantů jejího týmu ochota rodičů zamýšlet se nad vlastním výchovným přístupem.
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Stále více si uvědomují, že aby mohli být svým dětem skutečnou oporou, je potřeba pracovat také sami na sobě. Pozitivní je podle vedoucí linky také soustavně stoupající počet otců, kteří konzultace využívají.