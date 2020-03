Počet obyvatel ČR vzrostl o 40 tisíc lidí, nejvíce za posledních 11 let

17:53 , aktualizováno 17:53

Počet obyvatel České republiky loni vzrostl nejvíce za posledních 11 let, a to o 44 139 na 10 693 939 lidí. Počet zemřelých mírně převyšoval počet narozených. Veškerý přírůstek tak zajistila migrace ze zahraničí, zejména z Ukrajiny. Vyplývá to z předběžných údajů, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad.