Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Počet obyvatel Česka mírně klesl, nepomohla ani migrace. Daří se naopak sňatkům

Autor: ,
  10:05
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo o 12 200, ke konci června jich tak v zemi žilo 10,904 milionu. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace, která do Česka přivedla takřka 9 tisíc lidí. Informoval o tom na webu Český statistický úřad (ČSÚ).

Takzvaným přirozeným úbytkem, což je rozdíl mezi množstvím zemřelých a narozených, republika přišla v pololetí o 21 100 obyvatel. Meziročně narozených i zemřelých ubylo.

Česko se vylidňuje, je nás méně o jeden Vyškov. Přispěla k tomu i migrace

Během prvního pololetí se narodilo 36,5 tisíce dětí, meziročně o 1,8 tisíce (tedy 5 procent) méně. Ačkoli je letošní úbytek porodnosti mírnější než v předchozích letech, snižuje se počet narozených již pátým rokem v řadě. Nejvíce živě narozených porodily ženy ve věku 30 až 32 let, v případě prvorozených dětí pak ženy ve věku 27–29 let.

Oproti tomu zemřelo v první polovině letošního roku 57,6 tisíce obyvatel. Nejvíce zemřelých patřilo k ročníkům narozených v letech 1941–1948.

Pokles obyvatel zmírnila migrace, díky ní Česko získalo na 8,9 nových obyvatel. Přistěhovalých z ciziny bylo evidováno 53,9 tisíce a vystěhovalých 45 tisíc. V obou proudech migrace převažovali občané Ukrajiny, nicméně saldo zahraničního stěhování (tedy rozdíl mezi počtem přistěhovaných a vystěhovaných) bylo nejvyšší u občanů Filipín (2,5 tisíce) a u občanů Ukrajiny pak druhé nejvyšší (2,2 tisíce). Na třetím místě bylo saldo zahraničního stěhování občanů Slovenska (1,8 tisíce).

Počet cizinců na českých školách roste. V Praze tvoří téměř pětinu žáků

Počet obyvatel neroste v Česku rovnoměrně. Středočeský kraj má nově o 1607 obyvatel více, v hlavním městě přibylo za první pololetí 2444 lidí a Praha má tak nyní 1,41 milionu obyvatel. V dalších krajích je však patrný úbytek. Například Vysočina přišla o 1038 obyvatel, Královéhradecký kraj o 1444 a Ústecký o 1960 lidí. Pokles zaznamenal i Karlovarský, Liberecký, Jihočeský i Jihomoravský kraj. Zdaleka nejvíce lidí nicméně ubylo v Moravskoslezském kraji, který kvůli vysokému počtu zemřelých přišel o 2995 obyvatel.

O něco lépe se dařilo také uzavírání sňatků, podle předběžných údajů ho uzavřelo 18 500 párů, tedy o 500 více než o rok dříve. „Jen v průběhu června bylo zaznamenáno 9500 sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední čtyři roky,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Podle ní snoubence lákala zejména sobota 6. 6. 2026.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Počet obyvatel Česka mírně klesl, nepomohla ani migrace. Daří se naopak sňatkům

ilustrační snímek

Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo o 12 200, ke konci června jich tak v zemi žilo 10,904 milionu. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala...

11. září 2026  10:05

„Hodně mluví, ale nic nedělá.“ Sedm z deseti Evropanů vnímá EU negativně

Premium
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António...

Zní to jako zničující obžaloba unijních politiků. Studie provedená respektovaným think tankem Evropská rada pro zahraniční vztahy (ECFR) přinesla znepokojující zjištění. Sedm z deseti Evropanů vnímá...

11. září 2026

Electro swing, rapující Milouš a Stárková jako teta Kateřina. Je tu muzikál Saturnin

Jan Krafka, Zbigniew Kalina, Kateřina Marie Fialová, Erika Stárková, William...

Divadlo Hybernia uvede v sobotu první muzikálové zpracování nejslavnějšího románu spisovatele Zdeňka Jirotky Saturnin. Tvůrci slibují hudbou nadupanou barevnou show s chytlavými tóny, která se vedle...

11. září 2026  9:50

USA si připomínají 11. září. Trump bude u Pentagonu, v New Yorku nemůže řečnit

Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. (10. září...

Spojené státy si v pátek připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident...

11. září 2026  9:49

ANO navrhlo jednat přednostně o vyšší ochraně zájemců o úvěr

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Taťána Malá (ANO),...

Poslance budou v pátek hlasovat o novele, která má zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Zavádí horní hranici nákladů na tyto půjčky. Reklama nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí...

11. září 2026  6:05,  aktualizováno  9:30

Posílal si luxusní zboží do boxů, pak je vybíral bez placení. Škoda je dva miliony

ilustrační snímek

Českobudějovičtí kriminalisté obvinili pětadvacetiletého muže, který si nechával posílat do výdejních boxů nejen v Jihočeském kraji drahou elektroniku. Schránky vybíral bez placení, kdy využil toho,...

11. září 2026  9:19

Jsou chvíle, kdy mi hrozí mrtvice a infarkt zároveň. Padevět o kandidatuře do Senátu

Premium
Spisovatel. Jiří Padevět je autorem knih o českých dějinách. V roce 2014...

Jiří Padevět kandidaturu v senátních volbách zvažoval již před šesti lety, teď proti němu stojí osm protikandidátů. „Strašně bych se chtěl zapojit do přípravy nového zákona o obecní policii,“...

11. září 2026  9:19

Zběsilý útěk na Západ. Před 75 lety vlak z Chebu prorazil závoru a přejel do Německa

Premium
Vlak svobody. Československá lokomotiva s rudou hvězdou v západním Německu. K...

Lokomotiva s ohlušujícím hukotem nabírá rychlost, ačkoli se blíží na konečnou. Místo rutinního zastavení vlak prolétá ašským nádražím rychlostí téměř 70 kilometrů v hodině. Pak proráží dřevěnou...

11. září 2026

Připomínali masakr na náměstí Nebeského klidu, soud v Hongkongu je poslal za mříže

Medina Chow Lau Wah-chunová (vpravo), matka odsouzené aktivistky Chow...

Čínský soud v Hongkongu v pátek vynesl tresty v rozpětí pět až sedm let vězení pro tři aktivisty, kteří řadu let organizovali vzpomínkové akce připomínající masakr na pekingském náměstí Tchien-an-men...

11. září 2026  8:39

Policie uzavřela případ soudce Kafky podezřelého z podvodu. Navrhla obžalobu

Roman Kafka v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel (7. května 2018)

Policie uzavřela vyšetřování případu bývalého soudce Romana Kafky a navrhla obžalobu. Podle vyšetřovatelů Kafka připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun, v případě uznání viny mu...

11. září 2026  7:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak to bylo s Mengelem ve Švýcarsku? Země zveřejnila dosud utajované spisy

Josef Mengele

Švýcarská federální zpravodajská služba ve čtvrtek zveřejnila 200stránkovou zprávu o nechvalně proslulém nacistickém válečném zločinci Josefu Mengelem. Německému lékaři se přezdívalo Anděl smrti, a...

11. září 2026  7:36

Ukrajinci zapálili sklad druhého největšího ruského e-shopu, Kyjev čelil náletu

Sledujeme online
Ukrajinci zapálili sklad druhého největšího ruského e-shopu

Úřady v ruské Belgorodské oblasti informují o mrtvých a zraněných po ukrajinských dronových útocích. V ruském Saratově pak útok způsobil požár v logistickém centru internetového prodejce Ozon,...

11. září 2026  7:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×