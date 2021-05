Za sobotu přibylo 1 169 nakažených. Naočkováno bylo 21 650 lidí

Reprodukční číslo R je na 0,88. Číslo udává, kolik lidí nakazí jeden infikovaný. Pod zlomovou hodnotou jedna, se drží 18 dní po sobě.

V současné době je v nemocnicích s covidem hospitalizovaných 2 676 lidí. Vyočkováno bylo již přes tři miliony dávek vakcíny. Od loňského března zemřelo v Česku s potvrzenou nákazou 29 343 lidí.



Kvůli zlepšování epidemické situace začne v pondělí další vlna rozvolňování, část restrikcí se ale uvolní jen v krajích s příznivějším vývojem. Po víkendu se tak otevřou v celé zemi některé služby, například kadeřnictví, kosmetiky či pedikúry.



V několika krajích mohou do mateřských školek chodit všechny děti, nejen předškoláci jako dosud, a prezenční výuka tam začne v rotačním systému i žákům druhého stupně základních škol. Od pondělí 10. května se chystá další vlna, otevřou všechny obchody stejně jako školky a školy pro žáky druhých stupňů ve zbytku země.



Zlepšit situaci má hlavně očkování, které začalo před čtyřmi měsíci. Ukončené očkování proti covidu má nyní v Česku víc než milion lidí, minimálně jednu dávku vakcíny dostalo přes dva miliony obyvatel. Prvního května zdravotníci naočkovali proti koronaviru 21 650 lidí, to je zhruba o tisíc méně než minulou sobotu. V pracovní dny tohoto týdne průměrně podali přes 65 tisíc dávek vakcíny.



V pondělí se spustí další registrace k očkování

„Celkově máme 2 miliony lidí, kterým už jehla pronikla do kůže alespoň s jednou očkovací dávkou. Jeden milion je pak plně naočkován,“ řekl v pátek ministr zdravotnictví Petr Arenberger.



Do Česka by v květnu mělo dorazit 2,3 milionu dávek Pfizeru, 354 tisíc dávek Moderny, 28 tisíc AstraZenecy a 170 tisíc vakcín od Janssenu. Od pondělí se mohou k očkování proti covidu hlásit lidé mladší 55 let, kteří pečují o nemocné. Musí mít příspěvek na péči ve 3. nebo 4. stupni.



Velkokapacitní očkovací centra, která v některých krajích vznikla například ve sportovních halách, kulturních sálech či na výstavištích, nejsou kvůli nedostatku vakcín proti covidu plně vytížená. Mnohá fungují jen na zhruba poloviční kapacitu. Ty kraje, které větší očkovací centra zřídily, do nich zpravidla přesunuly očkování z nemocnic. Některé kraje ale o otevření očkovacích míst, které by měly kapacitu třeba tisíc a více lidí denně, vůbec neuvažují.



Kraje přistupují ke zřizování velkokapacitních očkovacích míst rozdílně. Ve Zlínském kraji jsou tři, na kroměřížském výstavišti a ve vsetínské sportovní hale a ve zlínské PSG aréně, a hejtmanství do nich přesunulo očkování z nemocnic. Zatím nefungují na plný provoz, ale kraj je s nimi spokojen. Kraj předpokládá, že až bude naočkována velká část obyvatel, provoz center se utlumí a vakcinace se vrátí zpět do nemocnic, menších zdravotnických zařízení a bude pokračovat také u praktických lékařů.

Na Hradecku velká očkovací centra neplánují

Podobnou strategii zvolil i Ústecký kraj, kde jsou plánována čtyři velkokapacitní centra. Největší se otevře v pondělí v bývalém univerzitním areálu v Ústí nad Labem. Až bude dostatek vakcín, bude možné tam očkovat až dva tisíce lidí denně.

Naopak v Královéhradeckém kraji o zřízení většího očkovacího místa vůbec neuvažují. Zapojili především stávající zdravotnická zařízení doplněná praktickými lékaři. Větší očkovací místa v některých krajích stále fungují v omezeném provozu, protože nemají dostatek vakcín. Například centrum v Plzni, které má kapacitu 1 200 naočkovaných denně, očkuje většinou od čtvrtka do neděle.

V hlavním městě, kde v pondělí začne fungovat velké centrum v hale O2 universum, se dokonce některá menší očkovací místa kvůli nedostatku vakcíny dočasně uzavřela. Kromě centra v O2 universum, které má mít kapacitu až 7 tisíc naočkovaných lidí denně, je v provozu také větší místo v Kongresovém centru na Vyšehradě. Očkuje se i v nemocnicích, ale některé vakcinaci omezují. Například motolská nemocnice už přestala fungovat jako očkovací místo pro veřejnost.