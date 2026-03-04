Nadprůměrně teplá a málo srážek. Meteorologové zhodnotili zimu v Česku

„Můžeme říct, že klimatologická zima 2025/2026 na území Česka byla z hlediska teplot vzduchu a spadlých srážek velmi podobná té předchozí, opět tedy nadprůměrně teplá a srážkově chudá,“ napsali meteorologové ČHMÚ na Facebooku.
Ve srovnání se zimou 2024 až 2025 byla podle nich o 0,3 stupně chladnější, srážek spadlo podobné množství.
Na horách bylo letos také méně sněhu než předchozí zimu. „Letošní zima byla však na první pohled sněhově bohatá, a to díky lednovým mrazům a relativně dlouhotrvající sněhové pokrývce i v nižších a středních polohách,“ informovali meteorologové. Například na stanici Šenov byl sníh nepřetržitě od 30. prosince do 5. února.
|
Počasí v březnu bude nadprůměrné. Meteorologové zveřejnili první prognózu
Od prosince do února se průměrné teploty pohybovaly okolo -0,2 stupně Celsia, což je o 0,5 stupňů více než byl normál v letech 1991 až 2020. Nadprůměrně teplé zimy jsou tak v posledních letech čím dál častější.
Nejchladněji bylo v lednu, který se od normálu odchýlil o −1,5 stupně. Prosinec byl pak o 1,5 stupně teplejší než normál a únor podle předběžných údajů o 1,7 stupně.
Srážkově devátá nejchudší zima
Nejnižší minimální teplotu vzduchu zachytila 5. ledna stanice Kvilda-Perla, a to −30,6 stupně. Maximální denní teplotu vzduchu zaznamenala stanice České Budějovice, Rožnov 27. února, a sice 20,7 stupně.
Co se týká srážek, byla letošní zima devátá nejchudší od roku 1961. V Česku spadlo v průměru pouze 86 milimetrů srážek, což představuje 68 procent normálu let 1991 až 2020. Předloňská zima byla srážkově nejbohatší. Tehdy spadlo v průměru 203 milimetrů srážek, což představuje 160 procent normálu.
|
Teplotní rekordy padaly i poslední únorový den, v Jeseníku bylo 19,7 stupně
Nejvyšší denní úhrn srážek padl 22. února na šumavském Špičáku (52,3 milimetru). Nejvyšší sněhovou pokrývku ve výši 132 centimetrů zachytila šumavská stanice Blatný vrch 18. února.
Historicky nejteplejší zima, s průměrnou teplotou vzduchu 2,7 stupně, byla na přelomu let 2006 a 2007. Předloňská zima byla druhá nejteplejší, průměrná teplota vzduchu byla 2,4 stupně. Třetí nejteplejší zima byla na přelomu let 2019 a 2020.
Nejchladnější zimy panovali v letech 1962 až 1963 s průměrnou teplotou vzduchu − 7,1 stupně, 1984 až 1985 (−5,0 stupňů) a 1963 až 1964 (−4,6 stupně).