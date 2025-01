Inverzní počasí potrvá celý týden. O víkendu se slunce ukáže i v nížinách

Ve čtvrtek meteorologové očekávají zataženo s nízkou oblačností nebo mlhy, zpočátku i mrznoucí. Na horách bude ojediněle, postupně místy i v nižších polohách polojasno až jasno. Ojediněle se přidá i slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Nejvyšší teploty vyšplhají na 0 až 5 °C, v tisíci metrech na horách kolem minus 1 °C.

V noci na pátek bude zataženo nízkou oblačností nebo se vytvoří mlhy, i mrznoucí. Místy zůstane polojasno až jasno, postupně zejména na horách a ve Slezsku. Ojediněle ČHMÚ očekává slabě sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Nejnižší teploty klesnou k 0 až minus 4 °C, při vyjasnění a sněhové pokrývce až kolem minus 6 °C.

V pátek bude zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, zpočátku i mrznoucí. Místy bude polojasno až jasno, zpočátku hlavně na horách a ve Slezsku. Opět ojediněle meteorologové očekávají slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Nejvyšší teploty dosáhnou minus 1 až plus 4 °C.

V sobotu meteorologové předpovídají místy zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí, jinak jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou k minus 1 až minus 5 °C, při vyjasnění a sněhové pokrývce až kolem minus 7 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 2 až 6 °C, při celodenní nízké oblačnosti nebo mlze dosáhnou pouze kolem minus 1 °C.

V neděli bude jasno nebo skoro jasno, jen místy zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty dosáhnou 0 až minus 4 °C, při vyjasnění a sněhové pokrývce jen kolem minus 7 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 2 do 6 °C, při celodenní nízké oblačnosti nebo mlze kolem 0 °C.

V pondělí by mělo podle předpovědi být zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí. Ojediněle se vyskytne slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Místy, zejména na horách a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty dosáhnou 0 až minus 5 °C, při vyjasnění a sněhové pokrývce pouze kolem minus 7 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na minus 2 až plus 2 °C, při slunečnu až plus 6 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: V novém týdnu bude zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, i mrznoucí. Ojediněle se v závěru období objeví místy slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Místy, zejména na horách jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou k 0 až minus 5 °C, při vyjasnění a sněhové pokrývce jen kolem minus 7 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou minus 2 až plus 3 °C, při slunečnu až plus 6 °C.