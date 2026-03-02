Čeká nás mimořádně teplý týden. Má to jeden háček, varují meteorologové

Podle týdenní předpovědi meteorologů nás čekají nadprůměrné teploty pro první březnový týden, bude až kolem 16 stupňů. Ale má to jeden háček – v noci teploty klesnou pod bod mrazu a ráno se budou objevovat mrznoucí mlhy.
V pondělí bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy, v Čechách četné nebo nízká oblačnost, která se ojediněle udrží po celý den. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, při celodenní nízké oblačnosti kolem 6 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C. Slabý proměnlivý nebo východní vítr do 4 m/s.
V noci na úterý bude polojasno až jasno. Ojediněle, v Čechách místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty +2 až -3 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.
V úterý přes den očekává meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Marie Odstrčilová polojasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne v Čechách místy, jinde ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, která se výjimečně udrží po celý den. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, při celodenní nízké oblačnosti kolem 7 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno.
Ve středu bude jasno až polojasno. Ráno ojediněle, v Čechách místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 7 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Ve čtvrtek předpokládají meteorologové jasno až polojasno. Ráno ojediněle, v Čechách místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 7 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.
V pátek bude polojasno až jasno. Ráno místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 7 °C. Slabý, místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Jasno až polojasno. Místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 7 °C.