Čeká nás mimořádně teplý týden. Má to jeden háček, varují meteorologové

Autor:
  8:23
Pondělí přinese mírné ochlazení oproti víkendovým teplotám, meteorologové nicméně v týdnu očekávají převážně jasnou až polojasnou oblohu. Další dny bude tepleji a během týdne by teploty přes den mohly dosáhnout až 16 stupňů Celsia. Nižší ranní teploty pak doprovodí mlhy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Podle týdenní předpovědi meteorologů nás čekají nadprůměrné teploty pro první březnový týden, bude až kolem 16 stupňů. Ale má to jeden háček – v noci teploty klesnou pod bod mrazu a ráno se budou objevovat mrznoucí mlhy.

V pondělí bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy, v Čechách četné nebo nízká oblačnost, která se ojediněle udrží po celý den. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, při celodenní nízké oblačnosti kolem 6 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C. Slabý proměnlivý nebo východní vítr do 4 m/s.

V noci na úterý bude polojasno až jasno. Ojediněle, v Čechách místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty +2 až -3 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.

V úterý přes den očekává meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Marie Odstrčilová polojasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne v Čechách místy, jinde ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, která se výjimečně udrží po celý den. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, při celodenní nízké oblačnosti kolem 7 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno.

Ve středu bude jasno až polojasno. Ráno ojediněle, v Čechách místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 7 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Do Česka přišlo dubnové počasí, udrží se i o víkendu. V pátek bude až 16 stupňů

Ve čtvrtek předpokládají meteorologové jasno až polojasno. Ráno ojediněle, v Čechách místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 7 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.

V pátek bude polojasno až jasno. Ráno místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 7 °C. Slabý, místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

Jasno až polojasno. Místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 7 °C.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

Čeká nás mimořádně teplý týden. Má to jeden háček, varují meteorologové

Na bruslích, pěšky, na lyžích, ale i třeba na kole. Tak si lidé užívali...

Pondělí přinese mírné ochlazení oproti víkendovým teplotám, meteorologové nicméně v týdnu očekávají převážně jasnou až polojasnou oblohu. Další dny bude tepleji a během týdne by teploty přes den...

2. března 2026  8:23

První žena v Troji. Pražskou zoo řídí nová ředitelka

Přímý přenos
Lenka Poliaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady

Jedno z nejnavštěvovanějších míst v Praze má nového šéfa. Pražskou zoologickou zahradu vede poprvé ve stoleté historii žena, Lenka Poliaková. Nastupuje po rezignaci Miroslava Bobka, který odstoupil...

2. března 2026  8:17

ONLINE: S USA vyjednávat nebudeme, zní z Íránu. Izrael mezitím útočil v Libanonu

Izraelské údery v libanonském Bejrútu (2. března 2026)

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Izraelská armáda...

2. března 2026  6:16,  aktualizováno  8:08

Český senior prchal taxíkem z hořícího Bagdádu. Situace byla šílená, líčí

Bagdád. Protesty iráckých šíitů po smrti íránského ajatolláha Chameneího (1....

Smrt íránského vůdce Alí Chameneího rozpoutala bouři na celém Blízkém východě. Výbuchy s protesty otřásly také Irákem, kde v době amerického útoku pobýval zrovna český turista Milota Pfauser. Byl...

2. března 2026  8:02

Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Pro Čechy chce poslat i Airbus

Premiér Andrej Babiš před jednáním Bezpečnostní rady státu (2. března)

Možnost pomoci Čechům, kteří uvízli v zemích na Blízkém východě po americko-izraelské vojenské akci proti Íránu a uzavření vzdušného prostoru nad řadou zemí v oblasti, projednává Bezpečnostní rada...

2. března 2026  5:05,  aktualizováno 

Hromadná nehoda sedmi aut uzavřela D6 u Chebu

Hromadná nehoda zablokovala dálnici D10 na Turnov, pět lidí je zraněných. (6....

Na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary u sjezdu na Dolní Dvory došlo k hromadné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se střetlo sedm osobních automobilů. Provoz je od 6:00 uzavřen....

2. března 2026  7:41

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron (2. března 2026)

Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek...

2. března 2026  6:45

Vláda bude jednat o nové úpravě trestů za neplnění vyživovací povinnosti

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Úpravu trestů za neplacení výživného, které navrhují premiér Andrej Babiš a další koalice ANO, SPD a Motoristů, projedná vláda. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví...

2. března 2026  5:35

Proč je hladina cukru v krvi zásadní pro úspěšné hubnutí?

Ve spolupráci
Hubnutí pomáhá podpořit BrainMarket

V oblasti moderního biohackingu a zdravého životního stylu se stále častěji ukazuje, že počítání kalorií je pouze špičkou ledovce. Pokud se zaměříme na to, proč se nedaří hubnout i při kalorickém...

2. března 2026

Slovensko řeší výpadek ropy, zastavila se na Ukrajině. Pomoci může česká Družba

Premium
Na fotografii je přečerpávací stanice ropy v ropném terminálu na chorvatském...

Ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko neproudí už měsíc ruská ropa, na které jsou obě země stále závislé. Evropská unie v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu její dovoz zakázala, tři...

2. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kauza Motol: jak drahá vila zakotvila u tchyně. Zmizela tak z dosahu policie

Premium
Magnáti z Motola. Miloslav Ludvík (vlevo) a Pavel Budinský.

Od počátku vyšetřování obří korupce v největší české nemocnici v Motole kriminalisté kroužili kolem honosné vily za desítky milionů korun, ve které bydlel exnáměstek Pavel Budinský. V objektu v...

2. března 2026

Stahuj a uč se! Seriál Přijímačky na střední školy je zpět. Slovní druhy čekají

Premium
Seriál na iDNES Premium startuje, stahujte testy z češtiny i matiky, sestavené...

Rok s rokem se sešel a opět se blíží důležitá zkouška školáků. Ve spolupráci s odborníky přinese iDNES Premium 24 testů s praktickými úlohami z češtiny i matematiky, které jsou sestaveny podle...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.