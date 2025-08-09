Tropický víkend. Na Moravě bude až 34 stupňů, varují meteorologové

  11:02
Vysoké teploty vydrží v Česku celý víkend. V sobotu odpoledne vystoupají nad 31 stupňů, na jižní Moravě mohou ojediněle teploměry naměřit ještě o tři stupně více. Tropy zasáhnou Moravu také v neděli. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) proto vydal výstrahu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Očekáváme v nižších a středních polohách v jižní polovině území místy teploty nad 31 °C (na jihu Moravy ojediněle až 34 °C). Ojediněle mohou teploty 31 °C překročit i v oblasti Pražské plošiny a dolního Polabí,“ sdělili meteorologové.

Podobné teploty budou podle nich panovat na jižní a střední Moravě také v neděli. Maxima zde mohou opět dosahovat až 34 stupňů.

ČHMÚ doporučuje dodržovat pitný režim, v poledních a odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, a to zejména v zaparkovaných autech.

Výstraha ČHMÚ před vysokými teplotami. (9.8.2025)

V pondělí se sice podle meteorologů ochladí, ale od úterý začnou teploty opět stoupat. Vrcholu dosáhnou patrně ve čtvrtek. „Není ještě zcela jasné, jak teplý vzduch se k nám dostane, čtvrteční maxima by mohla být někde ale až přes 35 stupňů,“ napsal ČHMÚ na síti X.

Meteorologové dodali, že další vývoj není jistý. Pravděpodobně se ale po čtvrtku ochladí.

Předpověď počasí na mapěTeplota, 2 m nad zemí, 09.08.2025 11:00 (SELČ), © Ventusky.com
9. srpna 2025  11:05

9. srpna 2025  11:02

