Meteorologové varují před sněhem, v Beskydech napadne až čtvrt metru

Český hydrometeorologický ústav varuje před novou sněhovou pokrývkou, která do Česka dorazí spolu se studenou frontou. Sněžit by mělo od úterý do středy v polohách nad 400 metrů nad mořem. V Beskydech by mohlo napadnout až 25 centimetrů nového sněhu.