Hladiny řek se opět zvednou, na východě Čech hrozí dopoledne záplavy

Kvůli zvýšenému odtoku vody platí dopoledne výstraha před povodněmi hlavně ve východní části Čech. V Pardubickém kraji je riziko záplav extrémní. Voda tam může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace a působit škody v krajině a na majetku. Obyvatelům se doporučuje sledovat vývoj situace na portále ČHMÚ. Také se nedoporučuje koupání a přeprava lodí.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Hladina se zvedne také na Orlici, Tiché Orlici a Chrudimce. Hrozí riziko vylévání řeky z břehů do okolní krajiny. To by mohlo značně zkomplikovat i silniční dopravu. „Kulminaci očekáváme kolem poledne. Loučná v Dašicích je na prvním stupni, očekáváme dosažení druhého stupně a kulminaci v noci,“ uvedli meteorologové.

Na dalších místech platí nízký stupeň nebezpečí. „V důsledku dotoku z horních částí povodí očekáváme vzestup hladiny středního Labe, kulminaci očekáváme těsně nad úrovní prvního stupně povodňové aktivity,“ uvedl ČHMÚ. Výstraha proto platí například na Kolínsku, Brandýsku nebo Nymbursku. Na první stupeň by mělo ještě vystoupat také Labe v Přelouči nebo Morava v Olomouci - Nových Sadech.

Na Olomoucku platí první povodňový stupeň už jen na Blatě v Klopotovicích na Prostějovsku. Hladiny ostatních řek a menších toků, které se rozvodnily po pondělním dešti, klesly pod tuto hranici a vrátily se do normálních stavů. Vydatné deště dosud komplikovaly pátrání po šestadvacetiletém vodákovi, který je nezvěstný od nedělního podvečera. U Moravičan na Šumpersku jej strhl proud při splouvání Moravy na kanoi.