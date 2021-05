Vydatně zaprší na Moravě a ve Slezsku i v pondělí, hladiny řek poklesly

Deštivé počasí a velké úhrny srážek posledních dní by měly podle meteorologů ustávat na většině území Česka. Silnější déšť by měl ale zasáhnout ještě Moravu a Slezsko během nedělního odpoledne a přetrvat až do pondělí. Vychází to z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.