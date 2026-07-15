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Bouřky jako dort? Meteorolog objasnil, proč se nenaplnily nejhorší scénáře

Tereza Krocová
  15:32

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Jihlavu zasáhly bouřky. Objevila se i takzvaná squall line (čára húlav) - pás bouřek, který je dlouhý desítky až stovky kilometrů. (30. června 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Úterní výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před velmi silnými bouřkami se nenaplnila v takovém rozsahu, jaký meteorologové očekávali. Přesto podle nich nešlo o chybnou předpověď. Rozhodly totiž detaily v atmosféře. „Předpověď bouřek je jako složitý recept. Stačí jedna jiná ingredience – a výsledek je úplně jiný,“ vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz meteorolog ČHMÚ Josef Hanzlík, který výstrahu připravoval.

Meteorologové v úterý na sociálních sítích přiznali, že vývoj bouřek byl jiný, než naznačovaly modely. Místo rozsáhlých velmi silných bouří se nejintenzivnější projevy objevily jen lokálně.

Podle Hanzlíka však nelze říct, že by výstraha byla chybná. „Neřekl bych, že se výstraha nenaplnila. Naplnila se částečně. Splněny byly srážkové úhrny i výskyt krup nad dva centimetry, nenaplnily se ale očekávané nárazy větru. Z hlediska dopadů přesto hasiči řešili desítky až stovky událostí, jako byly popadané stromy nebo čerpání zatopených sklepů,“ říká.

Potřebujete spoustu ingrediencí a stačí, aby jedna z nich chyběla nebo jí bylo méně, než recept vyžaduje. Dort sice není špatný, ale nebude takový, jaký jste čekali. S bouřkami je to stejné.

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