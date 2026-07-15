Meteorologové v úterý na sociálních sítích přiznali, že vývoj bouřek byl jiný, než naznačovaly modely. Místo rozsáhlých velmi silných bouří se nejintenzivnější projevy objevily jen lokálně.
Podle Hanzlíka však nelze říct, že by výstraha byla chybná. „Neřekl bych, že se výstraha nenaplnila. Naplnila se částečně. Splněny byly srážkové úhrny i výskyt krup nad dva centimetry, nenaplnily se ale očekávané nárazy větru. Z hlediska dopadů přesto hasiči řešili desítky až stovky událostí, jako byly popadané stromy nebo čerpání zatopených sklepů,“ říká.
Potřebujete spoustu ingrediencí a stačí, aby jedna z nich chyběla nebo jí bylo méně, než recept vyžaduje. Dort sice není špatný, ale nebude takový, jaký jste čekali. S bouřkami je to stejné.