Silné bouřky a vítr zasáhnou odpoledne a večer Čechy, místy mohou padat kroupy

Do Česka bude podle meteorologů přicházet od západu studená fronta, kterou budou doprovázet bouřky ve středních, východních a severovýchodních Čechách.

Předpověď počasí na mapě

Vítr může zesílit v nárazech až na 70 km/h. ČHMÚ doporučuje zajistit okna, dveře, upevnit volně položené předměty apod. Řidiči by měli být při jízdě více opatrní. Místy se mohou objevit i kroupy.



Kvůli suchu pokračuje vysoké nebezpečí vzniku požárů, to by právě déšť v některých oblastech mohl snížit. Lidé by přesto neměli rozdělávat otevřený oheň či vypalovat trávu.



„O víkendu v důsledku ochlazení, avšak bez významnějších srážek předpokládáme jen částečný pokles nebezpečí vzniku požárů,“ uvádí ČHMÚ.