Meteorologové varují před ledovkou, může komplikovat dopravu i dodávky energií

Ve Frýdlantském výběžku, na severní Moravě a ve Slezsku bude podle aktuální výstrahy současně foukat silný vítr s nárazy kolem 70 kilometrů v hodině. Výstraha před silným větrem bude platit od pondělních 6:00 do 18:00. Meteorologové doporučují lidem těchto oblastech zajistit okna a dveře a upevnit nebo odstranit volně uložené předměty.

„V pondělí bude postupovat přes naše území od severozápadu studená fronta. V severních a severovýchodních Čechách a na většině území Moravy a Slezska se očekává odpoledne a večer mrznoucí déšť s tvorbou ledovky,“ uvedli meteorologové.

Většinou se bude tvořit ledovka silná do pěti milimetrů, ve východních částech Pardubického kraje může být ledovka silná až deset milimetrů. Pro tyto části proto platí výstraha s nejvyšším stupněm nebezpečí, lidé by proto neměli vycházet ani vyjíždět autem. V případě nutnosti by měli jezdit velmi opatrně a počítat s prodloužením jízdy, uvedli meteorologové.

„S ohledem na mimořádnost meteorologické situace předpokládáme po celé období komplikace v dopravě a energetice. Především v oblastech s tvorbou velmi silné ledovky (nejvyšší stupeň nebezpečí) může nastat kalamitní situace,“ dodali meteorologové.

Podle způsobu vzniku meteorologové rozlišují náledí a ledovku. Náledí je ledová vrstva pokrývající zemský povrch, která vzniká postupným mrznutím dešťových kapek na povrchu země nebo zmrznutím roztátého sněhu. Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky se po dopadu na zem či předmět rozlijí, zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Vzniká nejen na cestách, ale i na větvích, plotech či sloupech.