Zabili jsme ruské agenty, kteří zavraždili plukovníka SBU v Kyjevě, hlásí Ukrajinci Ukrajinská tajná služba SBU oznámila, že při pokusu o zatčení zabila agenty ruské tajné služby FSB podezřelé z vraždy plukovníka SBU Ivana Voronyče. Toho ve čtvrtek v Holosivijském rajónu města... 13. července 2025 12:06

Konflikt v Myanmaru ohrožuje dodávky vzácných zemin. Své zájmy zde má i Čína Dostupnost vzácných zemin v současné době závisí i na výsledku již několik měsíců trvající bitvy v kopcích severního Myanmaru. Tam proti sobě stojí myanmarská vojenská junta, kterou podporuje Čína, a... 13. července 2025

Z rybníku u Prahy vytáhli mrtvého muže. Jak se do vody dostal, není jasné V rybníku v Ohrobci u Prahy našli svědci v neděli ráno mrtvého muže. Příčinu jeho smrti určí soudní pitva. Totožnost zemřelého zatím policie nezná, řekla krajská policejní mluvčí Michaela Richterová. 13. července 2025 11:34

SPOLU kleslo těsně pod 20 procent, STAN předběhl SPD, říká průzkum Volby do Poslanecké sněmovny by v červenci opět vyhrálo hnutí ANO. Hlas by dostalo od 30,9 procenta voličů. Na druhém místě zůstává koalice SPOLU, která klesla na 19,9 procenta hlasů. Vyplývá to z... 13. července 2025 11:11, aktualizováno 11:20

Sever Moravy a Slezsko zasáhnou bouřky, kroupy mohou mít dva centimetry Na severu Moravy a ve Slezsku odpoledne a večer hrozí silné bouřky, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Doprovázet je mohou dvoucentimetrové kroupy a vítr s nárazy kolem 55 km/h.... 13. července 2025 11:20

OBRAZEM: První festival bez Bartošky. Projděte si znovu nejlepší momenty Varů Vítěze známe, hvězdy odjíždějí, 59. ročník MFF Karlovy Vary skončil. Jaký byl? První ročník bez ústřední tváře Jiřího Bartošky? Projděte si festival znovu v záběrech našich fotografů. 13. července 2025

Nejslavnější Moravanka. Věstonická venuše slaví sto let od nálezu V neděli uplynulo sto let od nálezu Věstonické venuše, první keramické figury na světě. Nejslavnější archeologický nález v Česku se stal symbolem pravěkého umění a pomohl vyvrátit domněnku, že... 13. července 2025 10:12

Čeští hasiči odletěli do zaplaveného Texasu. Budou pátrat po pohřešovaných Do amerického Texasu v neděli odcestovalo 16 českých hasičů z USAR týmu. V místech zasažených ničivými povodněmi budou pomáhat s pátráním po pohřešovaných lidech. Jde o jediný zahraniční tým, který v... 13. července 2025 10:02

Pronajmout si půdu od církve není jednoduché, biskupství si zemědělce vybírá Minimálně dvakrát za pět let by měl být do půdy zaorán hnůj, dvakrát za pět let by měly být na pole zasety mezi sklizněmi takzvané meziplodiny, které stejně jako hnůj půdu zúrodňují. Vypěstovaná... 13. července 2025 9:45

Obdiv k rozvoji, garant bezpečnosti. Češi mění pohled na Polsko, je hitem turistů Polsko nemívalo v očích Čechů velkou prestiž, ale to se v posledních letech radikálně mění. Konstatuje to expert pražského Centra transatlantických vztahů, bývalý polský velvyslanec na Slovensku a... 13. července 2025 9:03

Firma na servis výtahů ovládla japonskou burzu. Těží z obrovské krize nástupnictví V japonském burzovním prostředí za posledních osm let vyrostla firma, která se specializuje na údržbu výtahů. To by na první pohled nebylo příliš zvláštní. Zaujme ale strategie, díky které se firmě... 13. července 2025