Sobotní výheň spláchnou bouřky, kroupy a přívalový déšť

Výstraha ČHMÚ

Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Jihomoravský kraj (Brno, Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Veselí nad Moravou, Znojmo, Židlochovice), Zlínský kraj (Luhačovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky) v pátek od 13 do 19 hodin. Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj v sobotu od 13 do 19 hodin. Velmi silné bouřky (vysoký stupeň nebezpečí): Platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Kraj Vysočina od soboty od 14 hodin do neděle do 6 hodin. Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí): Platí pro Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj v sobotu od 14 hodin do neděle do 6 hodin.