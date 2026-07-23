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Příští týden udeří tropy. Meteorologové ukázali mapu s nejvyššími teplotami

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  8:51
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026) | foto: Bičiště OndřejMAFRA

Mapa s předpovědí srážek za čtvrtek 23. a pátek 24. července
Mapa s předpovědí teplot na středu 29. července 2026
Mapa s předpovědí nejvyšších teplot v Česku ve čtvrtek 23. července 2026
Mapa s předpovědí srážek za neděli 26. a pondělí 27. července
53 fotografií
Čtvrtek je bezesporu nejchladnějším dnem tohoto týdne. Na většině území bude pršet a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Přes víkend se oteplí a příští týden udeří tropy. Ve středu překročí teploty na mnoha místech v Česku tropických 30 stupňů Celsia.

Nejchladnějšími dny budou dnešek a příští pondělí, kdy meteorologové očekávají také nejvyšší pravděpodobnost srážek a teploty většinou kolem 20 stupňů, maximálně do 25 °C. Naopak nejtepleji bude ve druhé polovině příštího týdne, kdy může být na mnoha místech i přes 30 °C.

„Po většinu období očekáváme slunečný ráz počasí s letními v závěru až tropickými teplotami,“ říká meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Josef Hanzlík výhledově k úseku do příštího čtvrtka. Nynější čtvrtek a pondělí pak označuje za chladnější a upozorňuje na vysokou pravděpodobnost srážek.

„Dnes a částečně i zítra čekejme převážně přeháňky, s pravděpodobnějším výskytem na horách na severu, severozápadě i severovýchodě. V neděli a v pondělí pak vyšší úhrny na většině území v podobě lokálních přeháněk, bouřek, není vyloučen ani déletrvající déšť,“ dodává Hanzlík z ČHMÚ.

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Mapa s předpovědí srážek za čtvrtek 23. a pátek 24. července
Mapa s předpovědí teplot na středu 29. července 2026
Mapa s předpovědí nejvyšších teplot v Česku ve čtvrtek 23. července 2026
53 fotografií

Dnes (čtvrtek) ČHMÚ očekává proměnlivou oblačnost, kterou postupně doplní srážky na většině území. Nevylučuje ani možnost bouřek. Večer bude od jihozápadu srážek ubývat. Teploty vyšplhají k 22 stupňům, na jihu Moravy až 25 °C, v 1000 m na horách bude pak maximálně kolem 11 °C. Zafouká mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, který k večeru zeslábne.

V noci na pátek předpokládáme polojasno až skoro jasno. Na severu a zejména na severovýchodě stále bude převládat velká oblačnost a místní občasný déšť nebo přeháňky, jinde srážky jen s malou pravděpodobností,“ popisuje meteorolog Josef Hanzlík. Teploty mohou klesnou až na 7 °C, vítr povane jen slabě.

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V pátek přes den bude polojasno, během dne se přidá více oblaků. Lokálně mohou doznívat přeháňky, které k večeru srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty se dostanou až na 26 °C, na severu a severovýchodě bude chladněji. Na horách pak kolem 18 °C.

V sobotu bude polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupají až k 29 stupňům. Foukat bude pouze slabý proměnlivý vítr z jihu.

Neděle přinese převažující oblačnost, místy bude i zataženo. Od západu většinu území zastihnou přeháňky, místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty budou podobné, jako ty sobotní. „Slabý, během dne většinou mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s se bude později měnit na západní,“ předpokládá Hanzlík.

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„V pondělí čekáme velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění,“ dokresluje situaci meteorolog Hanzlík. Teploty se na jižní Moravě mohou dostat až na 26°C, na zbytku území budou nepatrně nižší, v rozmezí mezi 20 a 24 stupni. Vítr může dosahovat rychlosti až 8 m/s.

V dalších dnech příštího týdne se citelně oteplí. V úterý nejvyšší odpolední teploty dosáhnou 23až 27 stupňů, ale ve středu na mnoha místech přesáhnou i 30 stupňů Celsia. Ve čtvrtek by mohlo být 27 až 32 stupňů.

Mapa s předpovědí teplot na středu 29. července 2026

Předpověď na příští týden slibuje od úterý do čtvrtka jasno nebo skoro jasno. Noční teploty se budou pohybovat mezi 13 až 8 stupni, postupně mezi 16 až 12 stupni Celsia.

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