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Česko se po čtvrtečním sněžení probudilo do ladovské zimy, nadílka zasáhla Vysočinu i okolí Frýdku-Místku nebo Litovle. Fotografové iDNES.cz a Mladé fronty zachytili zimní atmosféru v krajích. Sníh jen tak nezmizí, meteorologové vydali výstrahu před silnými mrazy, teploty mohou klesnout až na minus 15 stupňů. Studenti se koulují u Uničovského rybníku v Litovli na Olomoucku. (27. listopadu 2026)
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
V jihovýchodní polovině Česka napadlo za posledních 24 hodin dva až deset centimetrů nového sněhu, ojediněle i kolem patnácti. V severozápadní polovině Čech se pokrývka drží většinou od poprašku do čtyř centimetrů. První sníh komplikoval dopravu na Vysočině. (26. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nasněžilo i na východě republiky, včetně Frýdku-Místku a jeho okolí. (26. listopadu 2026)
Autor: Smekal Jan, MAFRA
Ze sněhu se radují i v Brně, snímek ze zdejší náplavky. (26. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Zasněžené ulice a krajinu hlásí také části Olomouckého kraje, sníh uklízeli například na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. (27. listopadu 2026)
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Své si se sněhem užila tradičně Vysočina, kde jsou silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností a leží na nich ujetý či rozbředlý sníh. V neděli se tam začne tvořit i námraza. (26. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Studenti se koulují u Uničovského rybníku v Litovli na Olomoucku. (27. listopadu 2026)
Autor: Hana Dočkalová, MAFRA
Silnější mrazy udeří už v noci na sobotu, kdy teploty klesnou k minus jednomu až minus pěti stupňům, při vyjasnění až k minus osmi. Přes den se udrží mezi minus třemi a plus dvěma stupni. (26. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Bohaté sněhové nadílce neunikla ani obydlí na Frýdecko-Místecku. Kvůli silnému mrazu vydali meteorologové výstrahu od sobotních 18 hodin do nedělního rána. Platí pro celý Moravskoslezský kraj a části Olomouckého a Zlínského kraje. (26.listopadu 2026)
Autor: Smekal Jan, MAFRA
Komplikace sníh působil i na silnicích ve Frýdku-Místku, kde se vozidla prodírala rozbředlým sněhem. (26. listopadu 2026)
Autor: Smekal Jan, MAFRA
Komplikace na silnicích postupně zatím polevují i na Vysočině. Situace se přitom zhorší o víkendu – na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje navíc hrozí od pátečního večera až do nedělního dopoledne silná zátěž chladem. (26. listopadu 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hlavní silniční tahy už jsou průjezdné, sypače na dálnicích a silnicích první třídy najely za posledních 24 hodin přes 62 tisíc kilometrů. Opatrnost však zůstává nutná na silnicích nižších tříd, kde leží zbytky sněhu a tvoří se náledí. Vydatné sněžení zasáhlo také některé komunikace nedaleko Frýdku-Místku. (26. listopadu 2026)
Autor: Smekal Jan, MAFRA
Čerstvá sněhová pokrývka zasypala také autobusové zastávky. Snímek z Frýdku-Místku. (26. listopadu 2026)
Autor: Smekal Jan, MAFRA
První sníh potěšil i psy. Snímek z Frýdku-Místku. (27. listopadu 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Škrabku museli vytáhnout i řidiči ve Frýdku-Místku, které čekalo odklízení sněhu ze zaparkovaných aut. (26. listopadu 2026)
Autor: Smekal Jan, MAFRA
Pod bílou peřinou se ocitla i veřejná místa, včetně dětských hřišť či přilehlých sídlišť. (26. listopadu 2026)
Autor: Smekal Jan, MAFRA