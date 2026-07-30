Teploty v Česku vystoupají až k 39 stupňům. Meteorologové varují před zátěží teplem

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Meteorologové očekávají nejvyšší teploty 34 až 38 °C, na severovýchodě 31 až 34 °C a na horách kolem 28 °C. Odpoledne předpokládají silnou a v nížinách dokonce mimo velmi silnou zátěž teplem.
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V noci na pátek pak bude jasno až polojasno, od západu přechodně až oblačno. „Nejnižší teploty 22 až 18 °C, na západě až 16 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s,“ přiblížil pro iDNES.cz meteorolog z ČHMÚ Pavel Borovička.
V pátek bude jasno až polojasno. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti může ojediněle objevit přeháňka nebo bouřka. Večer pak bude přibývat oblačnosti, to hlavně v severozápadní polovině Čech, a místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Meteorologové však předpokládají velmi silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty totiž vystoupají na 35 až 39 °C, na severu a severozápadě 32 až 35 °C a v 1000 m na horách bude kolem 29 °C. Během večerních bouřek očekávají i vítr.
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V sobotu bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách i zataženo. Od západu se na většině území vyskytnou přeháňky, místy bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 24 až 19 °C, na západě a severu Čech až na 16 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají až na 33 °C, na Moravě až na 36 °C. „Předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem,“ varoval Borovička.
V neděli očekáváme polojasno až skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C, na jihu Moravy kolem 20 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 °C, na jihu Moravy až 34 °C. Slabý, během dne ve východní polovině území místy mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
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V pondělí meteorologové předpokládají polojasno až skoro jasno, přechodně bude až oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 21 až 17 °C, na jihu Moravy na 22 °C. Nejvyšší denní teploty však vystoupají na 34 až 39 °C, na severu a západě Čech na 33 °C. Meteorologové tak opět varují před zátěží teplem.
Od úterý do čtvrtka pak meteorologové očekávají polojasno až oblačno. „Místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 °C, postupně 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty v úterý 28 až 33 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem 36 °C, postupně 23 až 28 °C,“ upřesnil Borovička.