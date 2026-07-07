V pondělí vystoupily teploty nejvýš na jihu Moravy, v Brně-Žabovřeskách na 26,9 °C, v Brně-Tuřanech na 26,5 °C a v Pohořelicích na 26,3 °C, uvedl Český hydrometeorologický ústav.
V úterý se podle meteorologů o pár stupňů oteplí, ale v noci na středu přejde přes Česko studená fronta, bude občas pršet. Déšť bude podle předpovědi četnější v severní polovině území. K ránu bude deště i oblačnosti od severu ubývat. Na horách na severu a severovýchodě může místy napršet kolem 15 milimetrů srážek.
Během středy se teploty dostanou na 20 až 25 °C, na jihu Moravy bude tepleji.
V úterý i ve středu bude navíc místy docela větrno, nárazy větru mohu lokálně přesáhnout 55 kilometrů za hodinu. Vítr zeslábne až ve čtvrtek.
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Začátek týdne bude deštivý a chladný, v druhé polovině se do Česka vrátí třicítky
Od pátku už bude slunečno s teplotami na koupání, které vystoupají na 25 až 30 °C, postupně na 27 až 32 °C, slibují meteorologové.