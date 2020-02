Déšť a silný vítr doprovodí sněžení, na horách napadne přes 20 centimetrů

Výstraha ČHMÚ Sněžení: Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj (v úterý od 8:00 do 22:00)

