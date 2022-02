Ve středu se vrátí silný vítr. Zasáhne střední část země, přesune se na Moravu

Silný vítr může lámat stromy a větve, způsobit menší škody na budovách, odnášet předměty nebo zkomplikovat dopravu. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nízkým stupněm nebezpečí se týká některých regionů na Vysočině, v Jihomoravském, Pardubickém a Olomouckém kraji.

Lidé v ohrožených oblastech by měli zajistit okna, dveře či skleníky, odstranit, případně upevnit volně uložené předměty. Během pohybu venku a řízení vozidel mají být opatrní. Návštěvníci hor by měli omezit túry a nevydávat se do hřebenových částí.

Podle předběžného varování ČHMÚ by se vítr ve čtvrtek mohl přesunout dál na východ, citelně foukat by mělo v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Meteorologové ještě předpověď počasí upřesní.

Vítr potrápil Česko už koncem předchozího týdne a o víkendu, v menší míře i v pondělí, kdy postupně slábl. Nejsilnější byl minulý čtvrtek, kdy zkomplikoval železniční i silniční dopravu a od elektrického proudu odstřihl statisíce domácností.