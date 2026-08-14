Noc na sobotu ještě nebude tropická, teploty se budou pohybovat mezi 15 až 10 stupni, v údolích spadnou dokonce k 7 stupňům. V tisíci metrech na horách bude kolem 11 °C, ale ojediněle se může objevit slabý mráz.
V sobotu bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupají nad třicet stupňů, k 31 až 36, v tisíci metrech na horách k 25 a na Šumavě k 28 °C.
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Meteorologové vydali pro celou zemi výstrahu před vysokými teplotami, které mohou přinést komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Lidé by měli dát pozor na možné deformace kolejnic ve městech a také na méně kvalitních površích silnic.
„Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požárů,“ připomínají meteorologové.
V neděli dosáhnou odpolední maxima 32 až 37 stupňů, na západě a severu Čech kolem 30 °C. Bude oblačno až zataženo, v jihovýchodní polovině území zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu se místy, hlavně v Čechách, vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky.
„S největší pravděpodobností se přeháňky vyskytnou na západě a severozápadě Čech. Směrem na východ bude pravděpodobnost srážek klesat,“ upřesnili meteorologové v předpovědi. Očekávají však do 10 milimetrů srážek, v bouřkách ojediněle kolem 25 mm.
Pro část jižní Moravy naopak na neděli vydali výstrahu s vyšším stupněm nebezpečí. Kvůli vysokým teplotám hrozí velmi silná zátěž teplem ve městech Znojmo, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Břeclav, Hustopeče, Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou.
„Očekáváme velmi silnou zátěž teplem. Riziko přehřátí a dehydratace. Výrazně zvýšená zátěž zdravotnického systému (praktičtí lékaři, zdravotnická záchranná služba, hospitalizace) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné). Pokles výkonnosti pracujících a zvýšení rizika pracovních úrazů, zejména u prací venku nebo v dusném uzavřeném prostředí,“ uvádí meteorologové ve výstraze.
Kdy se ochladí?
Na pondělí slibují meteorologové ochlazení a velkou oblačnost s deštěm. Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Na severozápadě a severu Čech zaprší jen ojediněle.
Noční teploty klesnou k 19 až 14 stupňům, nejvyšší denní dosáhnou 20 až 25 °C.
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Úterý přinese také velkou oblačnost, bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer se od severozápadu místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Teploty se budou v noci pohybovat mezi 14 až 10 stupni a přes den mezi 19 až 24 stupni, na jihu Moravy kolem 26 °C.
Od středy do pátku by mělo být oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Noční teploty spadnou k 17 až 12 stupňům, přes den vystoupají k 23 až 28 °C.