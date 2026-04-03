Toporné osvobozování jara z područí zimy? Co pro Česko přichystal Velký pátek

„Dnes bude nejdříve většinou jasno až polojasno, během dne se ale od severozápadu postupně dočkáme oblačné až zatažené oblohy, přičemž na krajní východ republiky by měla oblačnost doputovat až později odpoledne,“ uvedli meteorologové na sociální síti X.
Nejvyšší teploty se budou na Velký pátek pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia, nejtepleji bude pravděpodobně na jihu Moravy.
K oblačnosti se ojediněle přidají také přeháňky. V polohách nad 1000 metrů, kde budou teploty kolem šest stupňů, budou zpočátku sněhové.
V noci na sobotu bude oblačno až polojasno, od západu místy až zataženo. K ránu očekávají meteorologové na západě ojediněle déšť. Nejnižší teploty budou 5 až 1 stupeň Celsia, při malé oblačnosti a slabém větru mohou klesnout až na minus dva stupně.
|
Velikonoce přinesou do Česka slunce a teplo. V neděli bude až 21 stupňů
ČHMÚ už dříve tento týden uvedl, že další sváteční dny doprovodí nadprůměrné teploty. V sobotu dosáhnou maxima 11 až 16 stupňů. Neděle by měla být nejteplejší, ústav očekává slunečné počasí a na řadě míst teploty přes 20 stupňů Celsia. Večer se ale obloha začne zatahovat a dorazí přeháňky.
„Na Velikonoční pondělí je raději potřeba počítat s přeháňkami, ale jen s mírným ochlazením na maxima kolem 15 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.