Jak bude na Velikonoce 2026?
„I když to dnes za okny moc nevypadá, ve druhé polovině týdne se začne oteplovat. Počasí začne být stabilnější a slunce přibyde. Rána ale budou ještě chladná a mohou být hlavně ze začátku Velikonoc opět mrazivá,“ uvedli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Ve čtvrtek meteorologové předpokládají jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku bude spíše oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty klesnou na 0 až -4 °C, na Moravě kolem +2 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 9 až 13 °C.
V pátek meteorologové očekávají oblačno až polojasno, během dne se v Čechách ojediněle objeví přeháňky, nad 1000 metrů i sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 5 až 1 °C, při zmenšené oblačnosti mohou klesnout až k -1 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 10 až 14 °C.
Nejteplejší bude neděle, říkají meteorologové
Nejteplejším dnem Velikonoc by měla být neděle. Podle předpovědi počasí bude zároveň i relativně slunečná a v Čechách mohou teploty vystoupat až ke 20 °C. Na Moravě a ve Slezsku bude o něco chladněji, i tam by se ale teploty měly pohybovat alespoň kolem 15 °C.
Vývoj počasí na Velikonoční pondělí zůstává zatím nejistý. Přechodně by se mohlo mírně ochladit, zejména v severních oblastech. „Nicméně s velkou pravděpodobností půjde jen o mírné ochlazení a teploty se udrží výrazně nad 10 °C. Pokud se ochlazení projeví, zvýší se i pravděpodobnost přeháněk,“ dodali meteorologové.