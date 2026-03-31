Meteorologové slibují na Velikonoce jarní počasí. Nejteplejší bude neděle

Tereza Hrabinová
  14:00
Na Zelený čtvrtek začínají dětem velikonoční prázdniny a podle předpovědi meteorologů by jim mohlo přát i počasí. Po chladnějším úvodu týdne se bude postupně oteplovat a o víkendu mohou teploty vystoupat až k jarním dvacítkám.
ilustrační snímek | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Jak bude na Velikonoce 2026?

„I když to dnes za okny moc nevypadá, ve druhé polovině týdne se začne oteplovat. Počasí začne být stabilnější a slunce přibyde. Rána ale budou ještě chladná a mohou být hlavně ze začátku Velikonoc opět mrazivá,“ uvedli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Ve čtvrtek meteorologové předpokládají jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku bude spíše oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty klesnou na 0 až -4 °C, na Moravě kolem +2 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 9 až 13 °C.

V pátek meteorologové očekávají oblačno až polojasno, během dne se v Čechách ojediněle objeví přeháňky, nad 1000 metrů i sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 5 až 1 °C, při zmenšené oblačnosti mohou klesnout až k -1 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 10 až 14 °C.

Nejteplejší bude neděle, říkají meteorologové

Nejteplejším dnem Velikonoc by měla být neděle. Podle předpovědi počasí bude zároveň i relativně slunečná a v Čechách mohou teploty vystoupat až ke 20 °C. Na Moravě a ve Slezsku bude o něco chladněji, i tam by se ale teploty měly pohybovat alespoň kolem 15 °C.

Vývoj počasí na Velikonoční pondělí zůstává zatím nejistý. Přechodně by se mohlo mírně ochladit, zejména v severních oblastech. „Nicméně s velkou pravděpodobností půjde jen o mírné ochlazení a teploty se udrží výrazně nad 10 °C. Pokud se ochlazení projeví, zvýší se i pravděpodobnost přeháněk,“ dodali meteorologové.

