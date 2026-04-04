Meteorologové hlásí změnu. Koledníkům bude na Velikonoční pondělí chladno

Velikonoční pondělí bude po teplé neděli úplným opakem. Na severozápadě a jihovýchodě Česka se očekávají přeháňky, na severu i sněhové, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Chladnější ráno doprovodí mírný vítr, který večer zeslábne. V průběhu dne bude postupně ubývat oblačnost a večer se obloha vyjasní.
ilustrační snímek | foto: Jan Volek, Facebook

Maximální předpokládané množství srážek se bude pohybovat mezi 0 a 3 mm, uvedl meteorolog ČHMÚ Marjan Sandev. Na severních horách nad 1000 m se mohou vyskytnout i smíšené a sněhové přeháňky. „Během dne bude ubývat oblačnost, večer se očekává vyjasnění,“ dodal.

V pondělí ráno se projeví ochlazení za studenou frontou a na severu a severozápadě území klesnou teploty na 5 až 7 °C, obdobně tomu bude i na jihu Česka. Na východě a jihovýchodě však bude o něco tepleji, teploty zde dosáhnou 9 až 11 °C.

Přes den se oteplí a na většině území meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty mezi 12 a 16 °C. Noční teploty budou nejnižší, pohybovat se budou mezi 5 a 9 °C.

Nepříjemný bude také vítr, který může být místy i čerstvý západní až severozápadní. „Během dne se v severovýchodní polovině území přechodně objeví čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Večer vítr zeslábne,“ uvedl Sandev.

V úterý a ve středu se bude dále ochlazovat. V noci se místy očekává mráz – teploty klesnou na 3 až -2 °C v úterý a 2 až -3 °C ve středu. Přes den vystoupí teploty na 10 až 15 °C v úterý a 10 až 14 °C ve středu. Převládat bude jasno až polojasno, ve středu se ojediněle objeví slabé přeháňky.

Vítr bude slabý, v úterý během dne přechodně mírný severozápadní o rychlosti 2 až 6 m/s. „Ve středu bude ve východní polovině území přes den mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s,“ uvedl Sandev.

„Ve čtvrtek jsme informovali o možném vpádu chladného vzduchu od severovýchodu ve druhé polovině příštího týdne. Tento scénář začíná být čím dál tím víc pravděpodobný a to zejména pro Moravu a Slezsko, kam se dostane nejchladnější vzduch,“ uvedl ústav na svých sociálních sítích. Zároveň však upozorňuje, že je nutné vyčkat na přesnější předpověď na další dny.

