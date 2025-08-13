Startuje několikadenní vlna veder, může být až 37 stupňů

Už v úterý teploty v nížinách vystoupaly nad 30 stupňů a v příštích dnech bude příliv teplého vzduchu do střední Evropy ještě zesilovat.
Ve středu očekávají meteorologové maximální teploty mezi 29 a 33 stupni Celsia. „V nížinách středních a západních Čech výjimečně do 35 stupňů. V 1 000 m na horách naměříme kolem 24 °C, na Šumavě až 27 °C,“ dodali na síti X.
Odpoledne a večer se na západě a jihozápadě Čech může přechodně tvořit kupovitá oblačnost doprovázená ojedinělými přeháňkami nebo bouřkou.
OBRAZEM: Rozpálené Česko. Lidé hledají osvěžení, na Hrad vyrazil kropicí vůz
Dosud nejteplejším dnem letošního roku by mohl být pátek, kdy by v Polabí mohly teploty stoupnout až k 37 stupňům.
„Kromě velmi vysokých denních maxim nás ale čekají i teplé noci, na některých místech tropické. Tropická noc nastává v okamžiku, kdy teplota vůbec neklesne pod 20 °C. Nejteplejší bude pak noc ze čtvrtka na pátek,“ uvedli meteorologové.