Další den, další teplotní rekord. Největší vedro bylo opět v Doksanech

„Dnes (v pondělí) rekordy padaly častěji v nejnižších polohách Čech, to znamená Mělnicko, Praha, Žatecko,“ řekl Jan Šrámek z ČHMÚ. V Doksanech, kde teploty zaznamenávají 72 let, dnešní maximum překonalo sedm let starý rekord 32 stupňů. „Celkově byl teplotní rekord překonán nebo vyrovnán na 24 stanicích (15 procent) ze 162, které měří alespoň 30 let,“ uvedl ČHMÚ.

Teplotu 31,5 stupně Celsia v pondělí teploměr ukázal v Tuhani na Mělnicku a Neumětelech na Berounsku, o desetinu stupně méně bylo na stanici Plzeň-Mikulka. Z dlouhodobě měřících stanic byl rekord překonán ještě třeba v Žatci s dnešním maximem 31,3 stupně Celsia, v Průhonicích u Prahy s 31,2 stupně a na stanici Plzeň-Bolevec s 31,1 stupně.

Za zmínku podle meteorologů stojí také rekordních 28 stupňů Celsia zaznamenaných v pondělí na Milešovce, nejvyšší hoře Českého středohoří, kde se měří už 116 let.

„Definitivní číslo z pražského Klementina budeme mít až zítra (v úterý), prozatím to vypadá, že na stanici měřící 246 let byl vyrovnán teplotní rekord pro 11. září (29,6 stupně),“ dodali.

Tropické teploty by v Česku podle předpovědi měly vydržet i v úterý. ČHMÚ varuje před velmi teplým počasím i pro následující dny. Maximální teploty se budou blížit třicítce. „Ve středu se při přechodu studené fronty od západu ochladí. Ve čtvrtek a v pátek čekáme teploty pod hranicí letních 25 stupňů,“ sdělil meteorolog Pavel Borovička z ČHMÚ.

Ve středu meteorologové očekávají zataženo až oblačno, jen na východě zpočátku až polojasno. „Od západu se postupně na většině území přidají déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Večer na severozápadě ustávání srážek a ubývání oblačnosti,“ uvedl Borovička.

Nejnižší noční teploty budou 18 až 14 stupňů. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na východě až 29 stupňů. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s se bude měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.

Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, zpočátku v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. „Postupně čekejte od západu další ubývání oblačnosti a ustávání srážek,“ uvedl meteorolog.

Nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů Celsia, na západě a severozápadě Čech při zmenšené oblačnosti kolem 9 stupni. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.

V pátek už bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně a ojediněle přízemní mrazíky, na východě kolem 8 stupňů. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.