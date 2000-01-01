náhledy
Českou republiku sužují tropická vedra. Teploty na mnoha místech překročily 34 stupňů a v nížinách se mohou výjimečně dostat k 38 stupňům Celsia. Mírně ochladit se podle meteorologů má až o víkendu. Podívejte se do galerie, jak horký den zaznamenali fotografové iDNES.cz.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lidé, kteří musí přečkat horké teploty ve městě, hledají ochlazení i na ulicích.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) doporučuje dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách.
Meteorologové rovněž doporučují nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech. Je třeba jim také dodat dostatek tekutin.
Meteorologové také pro Středočeský kraj a Prahu vyhlásili smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu.
Lidé hledají ochlazení, kde to jen jde, například na Václavském náměstí kam dorazil kropící vůz.
Dosud nejteplejším dnem letošního roku by mohl být pátek, kdy by v Polabí mohly teploty stoupnout až k 37 stupňům.
V sobotu 16. srpna se začne od západu na studené frontě ochlazovat, a tak teploty přes 31 °C budou pouze na jižní a střední Moravě.
Lidé hned na několika místech Česka zažili v noci ze středy na čtvrtek tropickou noc.
Tropická noc nastává v okamžiku, kdy teplota vůbec neklesne pod 20 °C. „Nejteplejší bude pak noc ze čtvrtka na pátek,“ uvedli meteorologové.
Výstraha platí pro celou republiku a to od středečního poledne do sobotních 18:00.
Lidé ve městech mohou zase kromě pítek a vodních rozprašovačů narazit i na netradiční osvěžení ve formě kropícího vozu.
Meteorologové upozorňují na velmi vysokou zátěž pro lidský organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace, ale i technické problémy, například vybočení a lomy kolejnic vlivem jejich rozpínání horkem.
Dehydratace se však nemusí vždy projevovat žízní. Varovnými signály jsou tmavá moč, suchý jazyk a pokožka či únava, podrážděnost a poruchy soustředění.
Vedra a požáry sužují velkou část Evropy a zasáhly zejména Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Řecko, Albánii a Černou Horu.
Nejrizikovější je pobyt na slunci mezi 11:00 a 17:00. Při používání klimatizace by rozdíl mezi venkovní a vnější teplotou neměl být příliš velký a lidé s vysokým krevním tlakem by si měli v horku tlak častěji kontrolovat.
