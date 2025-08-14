|
OBRAZEM: Češi bojují s tropickými teplotami. Ochlazení hledají, kde to jen jde
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....
Ruská delegace už je na Aljašce, v Anchorage protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace už ve většině přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...
Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže
Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...
Trump a Putin zahájili na Aljašce jednání, USA chtějí příměří na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin zahájili v pátek na Aljašce první jednání. Státníci se předtím přivítali na vojenském letišti v Anchorage. Trumpovým hlavním...
Vladimir Putin
Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin v březnu 2024 opět obhájil s velkým náskokem další šestiletý prezidentský mandát. V prvním kole zvítězil i v březnu 2018 a 2012, funkci ruského...
Ve Španělsku shořelo území třikrát větší než Praha. Požáry sužují i Portugalsko
Hasiči ve Španělsku, Portugalsku a Řecku v pátek pokračovali v boji s lesními požáry, což jim ztěžuje přetrvávající horko a sucho. Živel si na východě Portugalska podle agentury AFP vyžádal první...
Mladého Turka zatkli po kritickém projevu. Podobných případů v Turecku přibývá
Třiadvacetiletý turecký aktivista Enes Hocaogullari vystoupil začátkem srpna na půdě Rady Evropy se svědectvím policejní brutality v ulicích Turecka. V apelativním projevu mladý aktivista upozorňoval...
Aplikace pomáhají, pojišťovny přispívají. Ale mohou se mýlit, varují lékaři
V Česku přibývá mobilních aplikací zaměřených na zdraví, po kterých lidé sahají stále častěji. Za mnohé platí, na několik už přispívají zdravotní pojišťovny. Někteří lékaři míní, že lidé by neměli...
Škodí motoristům. Ředitel Barum Rally údajně nechal Turka vyškrtnout ze závodu
Europoslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek se v pátek objevil ve Zlíně na závodě Barum Czech Rally. Sám měl usednout na místo spolujezdce v jednom z historických vozů. Ředitel...
V Krkonoších odhalili Královnu hor. Mariánský sloup vévodí v nadmořské výšce 1140 metrů
Páteční slavnosti Nanebevzetí Panny Marie u Erlebachovy boudy v Krkonoších, při které byl představen Mariánský sloup Královna hor, se zúčastnily stovky lidí. Autorem sousoší na sloupu je Otmar Oliva...
Na Slapech v Rabyni utonula starší žena. Lidé našli její bezvládné tělo
V Rabyni na Slapech v pátek odpoledne utonula starší žena. Lidé, kteří ji ve vodě objevili, se ji pokoušeli resuscitovat, na místo letěl i vrtulník. Ženu už se nepodařilo zachránit, řekla krajská...
Zpěvák Kremlu Šaman vystoupí v KLDR. Kim básnil o nekonečné moci
Proputinovský zpěvák Šaman ve čtvrtek přistál v Severní Koreji, aby tam vystoupil v rámci oslav 80. let od konce japonské okupace Korejského poloostrova. Je to další doklad sílících vazeb mezi Ruskem...
Po střelbě u mešity ve švédském Örebro zemřel člověk. Může jít o válku mezi gangy
Při střelbě před mešitou ve městě Örebro v centrálním Švédsku v pátek přišel o život jeden člověk, další utrpěl zranění. Uvedla to švédská policie která má podezření na válku mezi gangy.
Demonstrace síly, Jiřikovský měl dnes přijít na policii, nechápe zátah jeho advokát
Ve čtvrtek večer Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela hlavního aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. Před policisty se dárce virtuální měny schovával na střeše. Jeho...
VIDEO: Jak si zásahovka došla pro Jiřikovského. Neoznačené dodávky i útěk na střechu
Tak už na něho došlo, komentuje autor videa zásah policie, která si ve čtvrtek večer došla pro bitcoinového dárce Tomáše Jiřikovského. Záběry zachycují několik neoznačených dodávek a zásahovou...