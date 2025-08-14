OBRAZEM: Češi bojují s tropickými teplotami. Ochlazení hledají, kde to jen jde

Autor:
  18:39
Českou republiku sužují tropická vedra. Teploty na mnoha místech překročily 34 stupňů a v nížinách se mohou výjimečně dostat k 38 stupňům Celsia. Mírně ochladit se podle meteorologů má až o víkendu. Podívejte se do galerie, jak horký den zaznamenali fotografové iDNES.cz.
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Ruská delegace už je na Aljašce, v Anchorage protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace už ve většině přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Trump a Putin zahájili na Aljašce jednání, USA chtějí příměří na Ukrajině

Přímý přenos

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin zahájili v pátek na Aljašce první jednání. Státníci se předtím přivítali na vojenském letišti v Anchorage. Trumpovým hlavním...

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  21:59

Vladimir Putin

Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin v březnu 2024 opět obhájil s velkým náskokem další šestiletý prezidentský mandát. V prvním kole zvítězil i v březnu 2018 a 2012, funkci ruského...

15. srpna 2025  21:44

Ve Španělsku shořelo území třikrát větší než Praha. Požáry sužují i Portugalsko

Hasiči ve Španělsku, Portugalsku a Řecku v pátek pokračovali v boji s lesními požáry, což jim ztěžuje přetrvávající horko a sucho. Živel si na východě Portugalska podle agentury AFP vyžádal první...

15. srpna 2025  21:36

Mladého Turka zatkli po kritickém projevu. Podobných případů v Turecku přibývá

Třiadvacetiletý turecký aktivista Enes Hocaogullari vystoupil začátkem srpna na půdě Rady Evropy se svědectvím policejní brutality v ulicích Turecka. V apelativním projevu mladý aktivista upozorňoval...

15. srpna 2025  21:26

Aplikace pomáhají, pojišťovny přispívají. Ale mohou se mýlit, varují lékaři

Premium

V Česku přibývá mobilních aplikací zaměřených na zdraví, po kterých lidé sahají stále častěji. Za mnohé platí, na několik už přispívají zdravotní pojišťovny. Někteří lékaři míní, že lidé by neměli...

15. srpna 2025

Škodí motoristům. Ředitel Barum Rally údajně nechal Turka vyškrtnout ze závodu

Europoslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek se v pátek objevil ve Zlíně na závodě Barum Czech Rally. Sám měl usednout na místo spolujezdce v jednom z historických vozů. Ředitel...

15. srpna 2025  19:40

V Krkonoších odhalili Královnu hor. Mariánský sloup vévodí v nadmořské výšce 1140 metrů

Páteční slavnosti Nanebevzetí Panny Marie u Erlebachovy boudy v Krkonoších, při které byl představen Mariánský sloup Královna hor, se zúčastnily stovky lidí. Autorem sousoší na sloupu je Otmar Oliva...

15. srpna 2025  19:26

Na Slapech v Rabyni utonula starší žena. Lidé našli její bezvládné tělo

V Rabyni na Slapech v pátek odpoledne utonula starší žena. Lidé, kteří ji ve vodě objevili, se ji pokoušeli resuscitovat, na místo letěl i vrtulník. Ženu už se nepodařilo zachránit, řekla krajská...

15. srpna 2025  19:21

Zpěvák Kremlu Šaman vystoupí v KLDR. Kim básnil o nekonečné moci

Proputinovský zpěvák Šaman ve čtvrtek přistál v Severní Koreji, aby tam vystoupil v rámci oslav 80. let od konce japonské okupace Korejského poloostrova. Je to další doklad sílících vazeb mezi Ruskem...

15. srpna 2025  19:05

Po střelbě u mešity ve švédském Örebro zemřel člověk. Může jít o válku mezi gangy

Při střelbě před mešitou ve městě Örebro v centrálním Švédsku v pátek přišel o život jeden člověk, další utrpěl zranění. Uvedla to švédská policie která má podezření na válku mezi gangy.

15. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  19:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Demonstrace síly, Jiřikovský měl dnes přijít na policii, nechápe zátah jeho advokát

Ve čtvrtek večer Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela hlavního aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. Před policisty se dárce virtuální měny schovával na střeše. Jeho...

15. srpna 2025  10:25,  aktualizováno  19:01

VIDEO: Jak si zásahovka došla pro Jiřikovského. Neoznačené dodávky i útěk na střechu

Tak už na něho došlo, komentuje autor videa zásah policie, která si ve čtvrtek večer došla pro bitcoinového dárce Tomáše Jiřikovského. Záběry zachycují několik neoznačených dodávek a zásahovou...

15. srpna 2025  14:11,  aktualizováno  18:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.