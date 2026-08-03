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Do Česka míří vlna extrémních veder. Na konci týdne přijde změna

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  6:50
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ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
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ilustrační snímek
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Česko čeká první polovina týdne ve znamení mimořádných veder. Teploty vystoupí až na 39 °C a meteorologové varují před extrémní tepelnou zátěží. Ochlazení přinesou až přeháňky a bouřky ve druhé polovině týdne.

Zatímco neděle přinesla více oblačnosti a teploty se držely většinou do 29 °C (s výjimkou jihu Moravy a Čech, kde přesáhly třicítku, a severovýchodu s pouhými 22 °C), od pondělka do Česka od jihu až jihozápadu naplno proudí mimořádně teplý vzduch.

Čeká nás období tropických teplot a výrazné tepelné zátěže, která bude v některých regionech dosahovat až extrémních hodnot.

Pondělí přináší převážně jasné až polojasné počasí. Během odpoledne se sice bude místy tvořit kupovitá oblačnost, přeháňky nebo bouřky se však objeví jen velmi výjimečně, a to výhradně na jihu Čech a na Vysočině.

Denní maxima vystoupí na 31 až 35 °C, na Moravě bude ještě tepleji, mezi 35 a 38 °C. Na horách v 1000 metrech pak naměříme kolem 27 °C. Bude vát slabý východní vítr, na Moravě mírný jižní (2 až 6 m/s), který může v přeháňkách přechodně zesílit.

Co se to děje s létem? Příští týden teploty klesnou pod průměr

„Předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem, na jižní Moravě až extrémní,“ upozorňuje v předpovědi meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Tomáš Mejstřík.

Noc na úterý bude jasná až skoro jasná s nejnižšími teplotami 22 až 17 °C (na horách v 1000 m kolem 15 °C).

V úterý přes den bude zpočátku jasno, odpoledne přechodně přibude oblačnosti a především v Čechách se začnou vytvářet místní přeháňky nebo bouřky, a to zejména na horách. Teploty vyšplhají na 34 až 39 °C, na horách bude kolem 30 °C. Vítr bude slabý proměnlivý, na Moravě mírný jižní až jihovýchodní.

Zátěž pro lidský organismus zůstane obrovská. Jak uvádí meteorolog Tomáš Mejstřík, i v úterý platí varování před silnou až velmi silnou tepelnou zátěží, která na jihu Moravy může dosáhnout extrémních hodnot.

Vrchol veder a přibývání srážek

Také ve středu musíme počítat s tropickým horkem. Bude polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky.

Noční teploty neklesnou pod 24 až 19 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 35 až 39 °C, pouze na severu a západě Čech bude místy kolem 34 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo západní do 4 m/s, při bouřkách přechodně zesílí. Pro středu předpověď udává velmi silnou až extrémní zátěž teplem pro celé území.

Sucho v České republiceZobrazit

Zlom začne přicházet během čtvrtka. Zpočátku bude polojasno, postupně však bude oblačno či dokonce zataženo. Během dne se na většině území objeví přeháňky nebo občasný déšť, místy i bouřky. Noční teploty se budou pohybovat mezi 23 a 18 °C. Denní maxima klesnou na 28 až 33 °C, pouze na jihu Moravy se ještě udrží kolem 36 °C.

V pátek už převládne oblačné až zatažené počasí s občasným deštěm nebo přeháňkami na většině území, na východě ještě ojediněle s bouřkami. Od severozápadu však budou srážky během dne ustávat a oblačnost se začne zmenšovat. Noc přinese 18 až 14 °C (na jihu Moravy kolem 20 °C) a denní teploty se vrátí k příjemnějším 24 až 29 °C.

Vyhlídka na víkend a začátek příštího týdne

Od soboty do příštího pondělí očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno. Místy se ještě mohou vyskytnout přeháňky a ojediněle i bouřky. Noci už budou o poznání chladnější s teplotami 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty se udrží v rozmezí 24 až 29 °C, na jihu Moravy pak dosáhnou až 31 °C.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

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