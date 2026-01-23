Počasí v Česku přinese velmi zajímavou situaci, avizují meteorologové

Petra Škraňková
  13:15
Počasí v neděli večer rozdělí Českou republiku. Zatímco západ a jihozápad země bude mrznout, na východě bude nad nulou, a to dokonce i ve vyšších polohách. První odhady meteorologických modelů také předvídají velké množství srážek. Hranice, kde se sníh změní na déšť, je podle odborníků zatím nejasná.
Fotogalerie3

Pravděpodobnost sněhu z neděle 25. ledna na pondělí 26. ledna 2026. | foto: Český hydrometeorologický ústav

Počasí v Česku ovlivní tlaková níže, která bude postupovat z oblasti Jadranu. Přinese nejen množství srážek, ale i velké rozdíly v teplotách. Zatímco západní část Česka se nejspíš dočká sněhu, ta východní deště. A to i na horách.

Západ ČRVýchod ČR
Noc ze soboty na nedělipři bezvětří až -8 °C0 až -5 °C
Neděle přes denkolem -1 °C0 až 5 °C
Noc z neděle na pondělí+2 až -2 °C 0 až -4 °C
Pondělí přes denkolem -1 °C 0 až 4 °C
Noc z pondělí na úterý0 až -5 °C
Úterý přes den0 až 5 °C

„Západ a jihozápad Čech by měl být s velkou pravděpodobností ve studeném sektoru a zde by mělo během večera a noci na pondělí a patrně i v první polovině pondělí sněžit,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na sociálních sítích.

Čím více na východ ale půjdeme, tím vyšší budou teploty a srážky budou postupně dešťové, nejen v nižších, ale patrně i vyšších polohách.

Předpověď počasí na pondělí 26. ledna

Mapa srážek ukazuje velký skok z neděle na pondělí a během úterý, středy a čtvrtka.

V neděli bude zataženo až oblačno, ojediněle mrznoucí mlhy, slabé sněžení nebo mrholení. Ale později večer od jihovýchodu na většině území déšť, i mrznoucí, v jihozápadní polovině Čech většinou sněžení. V pondělí bude převážně zataženo, na většině déšť, i mrznoucí, v jihozápadní polovině Čech sněžení. V polohách nad 800 metrů a postupně i jinde nastane přechod deště do sněžení a zároveň od východu bude ubývat srážek a protrhávání oblačnosti.

Zatím panuje ale nejistota nad tím, kde přesně bude hranice sněžení. „Přesná trajektorie tlakové níže (i její načasování) a další její vlastnosti nejsou v tuto chvíli zcela jasné,“ uvádí ČHMÚ.

A jako příklad meteorologové uvedli pravděpodobnost alespoň pěti centimetrů sněhu v modelu ECMWF do pondělního večera (hlavní fotka článku nahoře).

Graf srážek je z modelu ICON EU pro České Budějovice. „Vidíme velký rozptyl jednotlivých členů ansámblu (jednotlivé barevné křivky), což značí zatím velkou nejistotu,“ vysvětlují meteorologové. „Jisté ale je, že tyto situace dokážou překvapit. Bude tedy zajímavé sledovat další aktualizace modelů, zejména těch s vyšším rozlišením, které budou k dispozici během víkendu,“ dodali. Podle nich je možné, že se západ a jihozápad Čech dočká ještě pěkné sněhové nadílky.

