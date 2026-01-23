Počasí v Česku ovlivní tlaková níže, která bude postupovat z oblasti Jadranu. Přinese nejen množství srážek, ale i velké rozdíly v teplotách. Zatímco západní část Česka se nejspíš dočká sněhu, ta východní deště. A to i na horách.
|Západ ČR
|Východ ČR
|Noc ze soboty na neděli
|při bezvětří až -8 °C
|0 až -5 °C
|Neděle přes den
|kolem -1 °C
|0 až 5 °C
|Noc z neděle na pondělí
|+2 až -2 °C
|0 až -4 °C
|Pondělí přes den
|kolem -1 °C
|0 až 4 °C
|Noc z pondělí na úterý
|0 až -5 °C
|Úterý přes den
|0 až 5 °C
„Západ a jihozápad Čech by měl být s velkou pravděpodobností ve studeném sektoru a zde by mělo během večera a noci na pondělí a patrně i v první polovině pondělí sněžit,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na sociálních sítích.
Čím více na východ ale půjdeme, tím vyšší budou teploty a srážky budou postupně dešťové, nejen v nižších, ale patrně i vyšších polohách.
V neděli bude zataženo až oblačno, ojediněle mrznoucí mlhy, slabé sněžení nebo mrholení. Ale později večer od jihovýchodu na většině území déšť, i mrznoucí, v jihozápadní polovině Čech většinou sněžení. V pondělí bude převážně zataženo, na většině déšť, i mrznoucí, v jihozápadní polovině Čech sněžení. V polohách nad 800 metrů a postupně i jinde nastane přechod deště do sněžení a zároveň od východu bude ubývat srážek a protrhávání oblačnosti.
Zatím panuje ale nejistota nad tím, kde přesně bude hranice sněžení. „Přesná trajektorie tlakové níže (i její načasování) a další její vlastnosti nejsou v tuto chvíli zcela jasné,“ uvádí ČHMÚ.
A jako příklad meteorologové uvedli pravděpodobnost alespoň pěti centimetrů sněhu v modelu ECMWF do pondělního večera (hlavní fotka článku nahoře).
Graf srážek je z modelu ICON EU pro České Budějovice. „Vidíme velký rozptyl jednotlivých členů ansámblu (jednotlivé barevné křivky), což značí zatím velkou nejistotu,“ vysvětlují meteorologové. „Jisté ale je, že tyto situace dokážou překvapit. Bude tedy zajímavé sledovat další aktualizace modelů, zejména těch s vyšším rozlišením, které budou k dispozici během víkendu,“ dodali. Podle nich je možné, že se západ a jihozápad Čech dočká ještě pěkné sněhové nadílky.