Počasí v březnu bude nadprůměrné. Meteorologové zveřejnili první prognózu

Matouš Waller
  13:23
Březnové počasí dle meteorologů naváže na nadprůměrné teploty minulého měsíce. Meteorologové nepředpovídají žádné větší výkyvy, čekat můžeme i mírně nadprůměrné teploty. Naopak deště očekávají méně než obvykle, pršet by mělo až ve druhé polovině měsíce. Jasné a suché počasí by mohly narušovat jen ranní mlhy.

V obci Čeřeniště nedaleko Ústí nad Labem vykvetly první jarní sněženky. (23. března 2019) | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Ač je pro březen typické proměnlivé počasí, kdy se střídají slunečné a deštivé dny, letošní březen bude podle meteorologů celkem jednotvárný.

Teploty v březnu

Pro první dva březnové týdny nepředpovídají žádné zásadní změny oproti nadprůměrně teplému konci února. I nyní by podle nich měla převládat tlaková výše, která s sebou přináší slunečné počasí i ranní mlhy.

Pokračovat bude i postupné oteplování. „Po ránu budou teploty nejčastěji v rozmezí kolem bodu mrazu, ty denní se pak budou pohybovat nejčastěji mezi 9 až 13 stupňů Celsia,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav. Výrazně chladnější počasí predikují jen v případě déletrvající mlhy.

Předpověď rozpětí týdenního průměru minimálních nočních a maximálních denních teplot.

Druhá půlka března

Kolem bodu mrazu by se ranní teploty měly držet i ve druhé polovině měsíce, přes den už však meteorologové očekávají větší výkyvy.

Ve třetím týdnu by mělo přijít mírně ochlazení a maxima by se měla dostat pod 10 stupňů Celsia, ke konci března však znovu o dva stupně stoupnou.

Teploty tak během letošního března budou patřit spíše k nadprůměrným – dlouhodobý průměr denních teplot jsou čtyři stupně Celsia, maxima se pak nejčastěji pohybují v rozmezí 7-10 stupňů Celsia.

Předpověď rozpětí týdenního průměru minimálních nočních a maximálních denních teplot.

V březnu bude pršet málo

Březen bude dle meteorologů srážkově spíše podprůměrný. První polovina března by se měla nést ve znamení sucha, déšť bude jen výjimečný. Pršet by mělo spíše ve druhé polovině měsíce, který by se měl s úhrny přes 5 milimetrů dostat na průměr. Vyloučený není ani mírný nadprůměr.

Vzhledem k předpovídaným teplotám i přímému slunečnímu svitu a postupnému přibývání srážek lze na horách očekávat další tání sněhu. Nový sníh je podle meteorologů na horách nepravděpodobný. Pokud přesto napadne, nevydrží na místě dlouho.

Kolaps polárního víru 2026: Evropě hrozí arktický mráz. Co říkají data?

ČHMÚ upozorňuje, že měsíční výhled platí pro celé Česko, kvůli čemuž nepokrývá všechny lokální výkyvy. Meteorologové pro jeho tvorbu vycházející z historických dat a výstupů předpovědních modelů.

Vstoupit do diskuse

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Opozice chce usnesení na podporu USA a Izraele a zvýšit výdaje na obranu

Přímý přenos
Předseda TOP 09 Ondřej Matěj Havel , poslanec Michal Zuna a místopředseda...

Pravicové opoziční strany chtějí, aby Sněmovna na své březnové schůzi jednala o situaci na Blízkém výchově. „Chtěl bych se hlavně ptát, jaké jsou postoje ministra zahraničí a premiéra, jaká je...

3. března 2026  11:45,  aktualizováno  13:34

Válka mění vztah Čechů k Rusům, za souseda by je chtělo stále méně lidí

Lidé si v neděli v centru Prahy připomněli třetí výročí začátku ruské invaze na...

Více než polovina Čechů a Češek si myslí, že česká veřejnost přistupuje k cizincům s předsudky. Průzkum STEM ukázal, že 56 procent považuje cizince za potencionální bezpečnostní riziko. Postoj se...

3. března 2026  13:33

Cena ropy a plynu kvůli konfliktu v Íránu dál roste, tankery se oblasti vyhýbají

Černé věže ropné rafinerie v íránském Abadanu na pozadí rudého západu slunce....

Ceny ropy a plynu se dál výrazně zvyšují kvůli obavám, že pokračující konflikt na Blízkém východě naruší dodávky suroviny na trh. Nejistotu posiluje budoucnost přepravy surovin přes Hormuzský průliv,...

3. března 2026  11:28,  aktualizováno  13:32

Změna času 2026. Kdy začne letní čas a kdy skončí

ilustrační snímek

Ani v roce 2026 neskončí pravidelné půlroční posouvání času. Letní čas začne v neděli 29. března a potrvá jako každý rok sedm měsíců do konce října. Na přirozený, někdy zvaný zimní čas se vrátíme v...

3. března 2026  13:31

Prezident Pavel dorazil do Sněmovny. Hodlá mluvit i o akci spojenců v Íránu

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel dorazil do Sněmovny. Přivítali ho předseda Sněmovny Tomio...

Poprvé v tomto volebním období vystoupí před poslanci prezident Petr Pavel. Ve funkci hlavy státu má za sebou tři roky z pěti a dorazil do Sněmovny. „Já bych řekl, že jenom zvýšila akcent,“ reagoval...

3. března 2026  5:55,  aktualizováno  13:26

Žádné smíření, ale provokace. Desítky lidí odmítají sjezd sudetských Němců v Brně

Asi tři desítky lidí přišly na jednání brněnského zastupitelstva protestovat...

Brněnští zastupitelé se budou na dubnovém jednání věnovat sjezdu sudetských Němců v Brně, který se má uskutečnit od 22. do 25. května. Dohodli se na tom na úterném zasedání, kterého se zúčastnily asi...

3. března 2026  13:24

Počasí v březnu bude nadprůměrné. Meteorologové zveřejnili první prognózu

V obci Čeřeniště nedaleko Ústí nad Labem vykvetly první jarní sněženky. (23....

Březnové počasí dle meteorologů naváže na nadprůměrné teploty minulého měsíce. Meteorologové nepředpovídají žádné větší výkyvy, čekat můžeme i mírně nadprůměrné teploty. Naopak deště očekávají méně...

3. března 2026  13:23

Cestovatelé hledají náhradní trasy mezi Asií a Evropou, letenky prudce zdražují

Letadla Singapore Airlines na letištní ploše na letišti Changi v Singapuru....

Ceny letenek na trasách mezi Asií a Evropou po uzavření klíčových letišť v Perském zálivu prudce rostou. Cestující tak hledají alternativní trasy, letecké společnosti hlásí na mnoha trasách vyprodáno.

3. března 2026  13:22

ONLINE: Izrael znovu udeřil na Bejrút, Katar odvrátil útok na letiště v Dauhá

Sledujeme online
Stoupající kouř po izraelských leteckých útocích v libanonské Dáhíji na...

Izraelská armáda uvedla, že v ranních hodinách začala novou vlnu simultánních útoků na Teherán a Bejrút. Později během dne oznámila další údery v libanonské metropoli, které podle ní cílí na velitele...

3. března 2026  6:37,  aktualizováno  13:21

Poplach na libereckých školách. Policisté prověřují nahlášení výbušniny

Studenti byli ze školy evakuování, mluvčí záchranářů potvrdil, že na místě není...

Složky integrovaného záchranného systému dnes zasahují v několika budovách libereckých středních škol kvůli výhružným e-mailům o údajném uložení nástražného výbušného systému. Studenti byli ze škol...

3. března 2026  10:41,  aktualizováno  13:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Karel IV. samurajem, v Letňanech buvol a místo Stalina kočka. Jak by vypadala asijská Praha

Digitální umělec přetvořil Prahu na asijské město

Jak by vypadala Praha, kdyby byla v asijské zemi? Motion designer Vašek Krejčí vyrobil virální video, ve kterém se nejznámější pražská místa obléknou do asijského hávu. Jeho představa, jak by mohla...

3. března 2026  13:08

Vydával se za policistu, poslal gumový penis na dobírku. Soud potrestal stalkera

Premium
ilustrační snímek

Stovky oplzlých zpráv, noční telefonáty, poslouchání za oknem i balík s erotickou pomůckou. To je jen malý výčet z toho, co jednatřicetiletý muž z Náchodska dlouhodobě prováděl ženám, které si...

3. března 2026  13:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.