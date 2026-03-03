Ač je pro březen typické proměnlivé počasí, kdy se střídají slunečné a deštivé dny, letošní březen bude podle meteorologů celkem jednotvárný.
Teploty v březnu
Pro první dva březnové týdny nepředpovídají žádné zásadní změny oproti nadprůměrně teplému konci února. I nyní by podle nich měla převládat tlaková výše, která s sebou přináší slunečné počasí i ranní mlhy.
Pokračovat bude i postupné oteplování. „Po ránu budou teploty nejčastěji v rozmezí kolem bodu mrazu, ty denní se pak budou pohybovat nejčastěji mezi 9 až 13 stupňů Celsia,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav. Výrazně chladnější počasí predikují jen v případě déletrvající mlhy.
Druhá půlka března
Kolem bodu mrazu by se ranní teploty měly držet i ve druhé polovině měsíce, přes den už však meteorologové očekávají větší výkyvy.
Ve třetím týdnu by mělo přijít mírně ochlazení a maxima by se měla dostat pod 10 stupňů Celsia, ke konci března však znovu o dva stupně stoupnou.
Teploty tak během letošního března budou patřit spíše k nadprůměrným – dlouhodobý průměr denních teplot jsou čtyři stupně Celsia, maxima se pak nejčastěji pohybují v rozmezí 7-10 stupňů Celsia.
V březnu bude pršet málo
Březen bude dle meteorologů srážkově spíše podprůměrný. První polovina března by se měla nést ve znamení sucha, déšť bude jen výjimečný. Pršet by mělo spíše ve druhé polovině měsíce, který by se měl s úhrny přes 5 milimetrů dostat na průměr. Vyloučený není ani mírný nadprůměr.
Vzhledem k předpovídaným teplotám i přímému slunečnímu svitu a postupnému přibývání srážek lze na horách očekávat další tání sněhu. Nový sníh je podle meteorologů na horách nepravděpodobný. Pokud přesto napadne, nevydrží na místě dlouho.
ČHMÚ upozorňuje, že měsíční výhled platí pro celé Česko, kvůli čemuž nepokrývá všechny lokální výkyvy. Meteorologové pro jeho tvorbu vycházející z historických dat a výstupů předpovědních modelů.