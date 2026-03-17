Počasí rozdělí Česko napůl. A po Velikonocích přijde změna, říká předpověď

Petra Škraňková
  10:08
Zatímco první polovina března přinesla teploty vysoko nad průměrem, následující týdny se počasí vrátí k normálu. Po Velikonocích se ale opět očekávají nadprůměrné teploty, uvádí Český hydrometeorologický ústav v měsíčním výhledu. Úterní počasí rozdělí Česko na dvě poloviny.
Podle měsíčního výhledu počasí přijde po Velikonocích oteplení. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Podle měsíčního výhledu počasí přijde po Velikonocích oteplení. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Letošní březen se první dva týdny choval jako duben. Zatímco dlouhodobý průměr teplot je pro začátek března kolem 3 až 5 °C, teploměry ukazovaly i 16 stupňů ve stínu. A padaly rekordy.

To však skončilo a počasí se vrací k normálu. „V následujícím období minimálně do začátku dubna už se teploty budou udržovat kolem hodnot obvyklých pro tuto roční dobu,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v měsíční prognóze.

Předpověď teploty

Nejvyšší denní teploty se budou poslední březnový týden (23. až 29. března) pohybovat v průměru kolem 12 stupňů, první dubnový týden, kdy začínají Velikonoce, kolem 14 stupňů Celsia. „Teprve v průběhu první dekády dubna se opět začnou dostávat do nadprůměrných hodnot,“ předpovídá ČHMÚ.

Bude v dubnu pršet?

Duben zřejmě také dostojí své pověsti měsíce štědrého na srážky. Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň, říká jedna pranostika. A další dvě to potvrzují: Mokrý duben – hojnost ovoce. Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.

Hydrologové vyhlížejí déšť s velkou nadějí, protože od začátku března spadlo na našem území v průměru jen kolem tří milimetrů srážek, což jsou hodnoty výrazně podprůměrné.

Ani tento týden se výraznější srážky neočekávají. „Ovšem v dalších týdnech budou srážky četnější a úhrny už se budou pohybovat na rozhraní průměrných a nadprůměrných hodnot,“ slibuje měsíční předpověď Českého hydrometeorologického ústavu.

Předpověď pravděpodobnosti srážek

Jaké počasí bude tento týden

Úterní počasí rozdělí Českou republiku na dvě poloviny – na jasnou a zataženou. V západní polovině bude polojasno až oblačno, ráno a večer i skoro jasno, ojediněle přeháňky. Ve východní polovině území bude obloha oblačná až zatažená, přeháňky četnější a dokonce i sněhové, zpočátku i v polohách nad 500 metrů postupně nad 900 metrů.

Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 6 až 10 °C, v tisíci metrech na horách k jednomu stupni nad nulou.

V úterý 17. března počasí rozdělí republiku napůl.

Ve středu bude jasno až polojasno v Čechách i na Moravě a ve Slezsku. Na jihozápadě a severovýchodě zpočátku místy zataženo s nízkou oblačností.

V noci bude ještě mrznout, teploty spadnou ke 4 až -1 stupni, v západní polovině Čech ojediněle až -4 °C. Přes den teploměry ukážou 10 až 14 stupňů, na jihu Moravy až 16 °C.

Podobně bude i ve čtvrtek, opět jasno až polojasno, během dne přechodně místy až oblačno. Noční teploty klesnou k +3 až -2, při uklidnění větru dokonce až k -4 stupňům. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 15 °C.

Předpověď teplot na týden do úterý 24. března 2026

V pátek se počasí změní, bude oblačno až polojasno, od severu přechodně až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. V polohách nad 700 metrů to budou postupně srážky sněhové, podle meteorologů napadnou až 4 cm sněhu. V noci stále ještě mrazivé teploty, od +2 k -3 stupňů, přes den pak 6 až 10, v nížinách až 12 °C.

Na sobotu meteorologové předpovídají převážně oblačno, ojediněle přeháňky, v polohách nad 800 metrů budou sněhové, napadne jeden centimetr nového sněhu. Večer bude oblačnost ubývat. Noční teploty stále kolem nuly, od +2 k -2 stupňům, nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C.

Od neděle do úterý by mělo být polojasno až oblačno, v závěru období od západu ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 5 až 1 stupeň, při uklidnění větru až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů Celsia.

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
