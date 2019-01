Husté sněžení a silný vítr stále komplikují dopravu, na horách hrozí laviny

Silnice ve Zlínském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy na nich leží zbytky rozbředlého sněhu. V některých úsecích na Zlínsku hrozí jejich namrzání. Řidiči musejí v regionu počítat také s nárazovým větrem. V kraji je převážně oblačno, teplota se ráno pohybovala od -10 do -2 stupně Celsia. Denní teploty by měly vystoupat k 2 stupňům Celsia. Přes den bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami.

Sněžení a vítr nadále komplikují dopravu také v Libereckém kraji. Některé vozovky mohou namrzat, varování platí i pro silnici 35 z Liberce do Turnova. V kraji se ranní teploty pohybovaly mezi 1 a - 5 stupni Celsia. Varování meteorologů před větrem platí až do úterní noci. Přes den by mělo být podle předpovědi převážně zataženo, na většině území s občasným sněžením.

Na některých vozovkách v Jihočeském kraji se mohou tvořit závěje. V řadě míst se po ránu vyskytují sněhové přeháňky a také fouká vítr. Všechny vozovky jsou ošetřené, ale stále zůstávají sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Teploty se v kraji po ránu pohybují lehce pod bodem mrazu. Podle předpovědi meteorologů bude po celý den zataženo a dešťové nebo sněhové přeháňky.



Silnice na Vysočině jsou s opatrností sjízdné. Hlavní tahy včetně D1 jsou většinou holé a mokré po chemickém ošetření. Někde se kvůli větru tvoří sněhové jazyky. Na Vysočině má dnes podle meteorologů sněžit.

Do Krušných hor raději nevyjíždět

Dopravu v Ústeckém kraji i nadále komplikuje silný vítr a sníh. Uzavřena zůstává od pondělí silnice I/7 z Chomutova do Německa, zaváté jsou cesty v Krušných horách. Silničáři do Krušných hor stále nedoporučují lidem vyjíždět, pokud nemusí. Foukat tam může podle předpovědi meteorologů vítr rychlostí kolem 90 km/h.



V Karlovarském kraji stále komplikuje dopravu především silný vítr a ve vyšších polohách také sněžení. Řada silnic především v horských oblastech zůstává uzavřena. Kvůli havárii kamionu je nyní neprůjezdný úsek Teplá - Horní Kramolín



V Krkonoších je vyhlášen čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí. Ranní teploty se na horách pohybovaly kolem -8 stupně Celsia.



Domácnosti bez elektřiny

V Česku se v pondělí ocitlo bez elektřiny až 16 000 domácností. Většinu dodávek elektřiny, které v pondělí přerušily silný vítr a sněžení, se přes noc podařilo odstranit.

Nejhorší situace byla v horských oblastech Čech, hlavně na Liberecku, bez elektřiny byly i lidé na Karlovarsku či Královéhradecku. Těžký sníh a vítr tam lámal stromy, které padaly na elektrické sloupy a dráty.