ČHMÚ slíbil výraznou změnu počasí. Taková je teď předpověď

Petra Škraňková
  16:53
První jarní závan slibuje předpověď počasí na příští týden. Zatímco o víkendu a na začátku týdne bude převážně zataženo, teploty se budou pohybovat kolem nuly a místy připadne i několik centimetrů sněhu, od středy se začne výrazně oteplovat. Mělo by být až osm stupňů nad nulou.
Zázemí pro turisty před vstupem do Adršpašských skal (20. ledna 2026)

Zázemí pro turisty před vstupem do Adršpašských skal (20. ledna 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)
Zázemí pro turisty před vstupem do Adršpašských skal (20. ledna 2026)
Zázemí pro turisty před vstupem do Adršpašských skal (20. ledna 2026)
Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)
Díky jednodenním pololetním prázdninám, které připadají na pátek 30. ledna, mají školáci prodloužený víkend. A pokud holdují zimním radovánkám, počasí jim bude přát – alespoň částečně.

V pátek, sobotu i neděli budou denní teploty kolem nuly a připadne i pár centimetrů sněhu.

V pátek, sobotu i neděli se budou denní teploty držet kolem nuly, místy připadne i pár centimetrů sněhu.

Předpověď teplot v Česku
v noci (22-7)přes den (7-22 hod)
pátek 30. ledna-1 až +3 °C
sobota 31. ledna-1 až -5 °C-1 až +3, na SV -4 až -1 °C
neděle 1. února-1 až -5, na SV kolem -8 °C-3 až +1, na SV kolem -5 °C
pondělí 2. února-2 až -6, na SV kolem -9 °C-2 až +2, na SV kolem -4 °C
úterý 3. února-1 až -5, na SV kolem -8 °C-2 až +2 °C
středa 4. února0 až -4 °C3 až 8 °C
výhled od čtvrtka+3 až -1 °C3 až 8 °C

Na pátek meteorologové předpovídají převážně zataženo, ráno a dopoledne na severovýchodní polovině území místy slabé občasné sněžení, jinde sněžení jen ojediněle. Slabě bude občas sněžit i v noci na sobotu.

Sobota i neděle budou většinou zatažené, ojediněle se slabým sněžením. V sobotu na Moravě místy mrholení, i mrznoucí, v Čechách místy mrznoucí mlhy. V neděli se mrznoucí mlhy posunou na západ území.

V sobotu bude mírně tepleji než v neděli. Teploměry ukážou až tři stupně nad nulou, kromě severovýchodní části Česka, kde budou -4 až -1 stupeň Celsia. V neděli se čekají přes den -3 až +1 stupeň, na severovýchodě kolem -5 °C. Podle meteorologů připadne i centimetr nového sněhu.

Slabé sněžení přijde i v pondělí, ale jen ojediněle. Teploty se přes den budou pohybovat mezi -2 až +2 stupni, na severovýchodě území bude stále chladněji, kolem -4 °C.

I v úterý bude zataženo až oblačno, místy občasné sněžení, připadnou až dva centimetry nového sněhu. Odpoledne se mohou ojediněle objevit i mrznoucí srážky. Teploty stejné jako v pondělí, -2 až +2 °C.

Výhled od středy do pátku ovšem počítá s výrazným oteplením. Bude sice stále zataženo až oblačno a místy občasný déšť, na horách srážky sněhové, ale denní teploty vystoupají na 3 až 8 stupňů Celsia. A postupně se má mírně oteplit i v noci, teploty se udrží mezi +3 až -1 °C.

Předpověď počasí na první únorový týden

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Nevím, co má norování lišek společného se stavebním zákonem, divil se Bendl

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Petr Bendl (ODS)....

Podiv nad tím, co všechno lze řešit změnou stavebního zákona vyjádřil ve Sněmovně bývalý ministr zemědělství Petr Bendl z ODS. K novele, která má zjednodušit a zrychlit povolování stavebních záměrů,...

30. ledna 2026  12:25,  aktualizováno 

ČHMÚ slíbil výraznou změnu počasí. Taková je teď předpověď

Zázemí pro turisty před vstupem do Adršpašských skal (20. ledna 2026)

První jarní závan slibuje předpověď počasí na příští týden. Zatímco o víkendu a na začátku týdne bude převážně zataženo, teploty se budou pohybovat kolem nuly a místy připadne i několik centimetrů...

30. ledna 2026  16:53

Po rezignaci stíhané šéfky převezme vedení krajské hygieny Babišová

Vedením zlínské krajské hygieny bude dočasně pověřena šéfka stanice v Ostravě...

Vedením Krajské hygienické stanice (KHS) Zlínského kraje po rezignaci Evy Sedláčkové ministerstvo zdravotnictví dočasně pověří šéfku KHS v Ostravě Zuzanu Babišovou. Na trvalé obsazení postu...

30. ledna 2026  16:35

„Hnusný bordel s červy.“ Havana se topí v odpadcích, popeláři už nemají naftu

Kubánská metropole se topí v odpadcích. (26. ledna 2026)

Ulice kubánské metropole v posledních týdnech zaplňují haldy odpadků, což místní úřady zdůvodňují porouchanými popelářskými vozy a nedostatkem pohonných hmot. Ten trápí tento karibský ostrov, léta...

30. ledna 2026  16:33

OBRAZEM: Odhalená Flora. Stanice metra před roční rekonstrukci ukázala útroby

Dva dny před uzavřením zastávky metra A - Flora před plánovanou rekonstrukcí....

Stanice metra A Flora se od pondělí uzavře na přibližně deset měsíců kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Práce zahrnují celkovou modernizaci stanice a hloubení nových šachet pro výtahy či výměnu eskalátorů....

30. ledna 2026  16:32

„Hráz proti fašismu“ se bortí. Koaliční spory ženou Fica k ultranacionalistům

Premium
Předseda slovenské strany Směr-SD Robert Fico si podává ruku s šéfem strany...

Umí si slovenská vládní strana Směr-SD představit vládnutí s krajní pravicí? Odpověď je ano. Ačkoliv se partaj premiéra Roberta Fica dřív prezentovala jako hráz proti fašismu, dnes už by ani přední...

30. ledna 2026  16:25

Obviněný Ludvík už není odborným referentem v Motole. Dostal výpověď

Exředitel Motola Ludvík odjíždí od soudu. Ten ho poslal do vazby. (26. února...

Bývalý ředitel pražské nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, kterého policie viní z korupce, dostal ve čtvrtek v nemocnici výpověď. Řekl to Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz. Ludvík tak přišel i o pozici...

30. ledna 2026  16:25

Prezident Pavel pozval Babiše na Hrad. Sejít by se měli příští středu

Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO)....

Prezident republiky Petr Pavel pozval k jednání předsedu vlády Andreje Babiše. Setkání se uskuteční ve středu 4. února v 08:30 hodin na Pražském hradě, oznámil to odbor komunikace prezidentské...

30. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  16:19

V USA zatkli bývalého moderátora CNN, v kostele natáčel protest proti ICE

Moderátor Don Lemon v Los Angeles (30. dubna 2019)

Federální agenti v USA zatkli amerického novináře a bývalého moderátora stanice CNN Dona Lemona na pokyn ministryně spravedlnosti Pam Bondiové. Lemon byl zatčen v souvislosti s tím, že před několika...

30. ledna 2026  15:23,  aktualizováno  16:14

Trest za výrok o letounech L-159? Ministr Zůna zrušil Řehkovi cestu do USA

Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil...

Ministr obrany Jaromír Zůna zatrhl náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi plánovanou zahraniční cestu do USA, napsal týdeník Respekt. Děje se tak několik dní poté, co Řehka oznámil, že česká...

30. ledna 2026  16:02

Lidé stáli na palubě a srkali šampaňské. Luxusní lodi v Antarktidě pomáhal ledoborec

Ledoborec americké pobřežní stráže Polar Star pomáhal luxusnímu plavidlu v...

Luxusní loď Scenic Eclipse II se na své plavbě po Antarktidě dostala do problémů. Poté, co dvanáctý den plavby uvázla v ledu a nebyla schopná pokračovat v cestě, kapitán musel požádat o pomoc loď...

30. ledna 2026

Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.

Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....

30. ledna 2026  15:55

