Teplé počasí se udrží celý týden, teploty se přehoupnou i přes 10 stupňů

7:27 , aktualizováno 7:27

Do Česka, tedy zejména do jižních a středních Čech, začal v neděli proudit teplý vzduch, který se ve střední Evropě udrží minimálně do pátku. Podle meteorologů na mnoha místech způsobí inverzi, když na horách bude často tepleji než v mlhavých nížinách. „Když se oblačnost rozpustí, mohou být teploty i přes deset stupňů Celsia,“ podotýkají však meteorologové.