Počet tropických dnů v Česku je letos osmý nejvyšší za 32 let, je šance na další

V uplynulých 32 letech bylo podle meteorologů nejvíce tropických dnů před osmi lety, kdy jich meteorologové napočítali 26. Naopak jen tři tropické dny byly v roce 1996.

„Nelze s jistotou říct, že to byl poslední tropický den tohoto roku. V historii jsme poslední tropický den zaznamenali dokonce i v říjnu, a to konkrétně 4. října 1929 na stanici České Budějovice, Rožnov (30,3 °C),“ uvedl ve čtvrtek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na Facebooku.

Letos naměřili meteorologové nejvíce třicetistupňových teplot v Doksanech na Litoměřicku, a to 38. Následovala Plzeň - Bolevec s 35 tropickými dny a Strážnice na Hodonínsku s 33. V Plzni Bolevci a na středočeské stanici Husinec-Řež ukázaly teploměry i letošní nejvyšší teplotu, 15. července tam bylo 38,6 stupně Celsia.

Podle meteorologů tropických dnů postupně přibývá, v letech 1961 až 1990 jich v průměru připadlo na jednu stanici v ČR pět, v období 1991 až 2020 jich bylo už dvakrát více.

Letos bylo méně tropických dnů, než je zmíněný dlouhodobý průměr let 1991 až 2020, jen na pětině území Česka. Více tropických dnů než dlouhodobý průměr byl hlavně na stanicích v nižších a středních polohách Čech a na jižní Moravě, doplnili meteorologové.

Podle nedávného vyjádření Jáchyma Brzeziny z brněnské pobočky ČHMÚ lidé do začátku 90. let extrémně vysoké teploty přitom skoro neznali. Například nad 37 stupňů nebylo od roku 1961 dalších 20 let ani jednou ani na jednom místě republiky.

Celkově za roky 1961 až 1990 bylo takových dnů v republice na stanicích 22, v dalších 30 letech 146, přičemž extrémní byl rok 2015. „Vůbec nejvyšší naměřená teplota v Česku má hodnotu 40,4 stupně z 20. srpna 2012 v Dobřichovicích. Do roku 2012 byla absolutně nejvyšší naměřená teplota 40,2 stupně zaznamenaná 27. července 1983 v Praze-Uhříněvsi,“ sdělil ČTK v červenci Brzezina.

V první desítce nejteplejších měsíců od roku 1961 se umístily také uplynulé prázdninové měsíce. Červenec byl s průměrnou teplotou 19,6 stupně osmým nejteplejší prvním prázdninovým měsícem a osmý měsíc s průměrem 18,6 stupně Celsia pak byl devátým nejteplejším srpnem za 62 let.