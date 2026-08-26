Až 15 stupňů rozdíl. Mapa ČHMÚ ukazuje zajímavou situaci v Česku

Meteorologové v úterý naměřili celkem sedm rekordních hodnot. Jednalo se o však o nejnižší naměřená maxima, a to na pěti místech v Moravskoslezském a dvou v Olomouckém kraji. Nejchladněji bylo v Karlově Studánce, kde teplota klesla na 11,3 stupně Celsia, což je o 0,9 stupně méně než v roce 1966.
Rekordní minima zaznamenali také v Karviné, Ostravě-Porubě, Javorníku, Jeseníku, Městě Albrechticích-Žáru a Světlé Hoře.
Další zajímavostí byly výrazné teplotní rozdíly mezi nejteplejšími a nejchladnějšími místy do 600 metrů nad mořem, tedy v nižších a středních polohách.
„Na severovýchodě území, kde bylo po celý den zataženo a po velkou část dne zde i pršelo, zůstala teplotní maxima někde i pod 13 stupni Celsia, naopak nejteplejší oblasti měly i přes 26 stupňů Celsia,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rozdíl se tak místy blížil 15 stupňům.
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Ve středu by se podle meteorologů měly teploty srovnat. Přesto upozorňují, že v severní polovině území se mohou objevit oblasti, kde maxima zůstanou pod 20 stupni. Bude tam méně slunečního svitu a deštivo. V jižní části republiky bude naopak slunečněji a teploty budou výrazně vyšší.