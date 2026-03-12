Teplé počasí přetrvá, o víkendu přijdou srážky. Příští týden se trochu ochladí

Po velmi teplé středě přinese ve čtvrtek studená fronta zejména do Čech ochlazení, ale i tak zůstanou teploty nadprůměrné, někde také zaprší. V pátek bude přes den teplo a slunečno, ale v noci, ráno a dopoledne můžou přijít ranní mrazy. V sobotu slunce ustoupí a mohou přijít i přeháňky a místy také sníh. Podobně na tom bude počasí i v neděli. V novém týdnu bude srážek i oblačnosti ubývat a jemně se ochladí.
ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na východě bude zpočátku malá oblačnost a ojediněle také mlhy. V Čechách na většině území, na Moravě a ve Slezsku postupně se místy vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Během dne od západu v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku srážky ustanou a ubyde oblačnosti, někde se mohou tvořit mlhy. Nejvyšší teploty budou 9 až 13 °C, na většině území Moravy a Slezska 12 až 16 °C, v 1 000 m na horách kolem 5 °C, v Beskydech kolem 9 °C. Povane slabý vítr ze západních směrů 1 až 4 m/s.

V noci na pátek bude jasno nebo skoro jasno, větší oblačnost bude na Moravě a ve Slezsku. Místy se vytvoří mlhy, které budou zejména v Čechách i mrznoucí. Nejnižší teploty budou 5 až 1 °C, při uklidnění větru i kolem -1 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo jižní vítr do 4 m/s.

V pátek přes den bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až oblačno. Ráno a dopoledne místy se vytvoří mlhy, které mohou být hlavně v Čechách i mrznoucí. Později odpoledne na západě Čech bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty budou 12 až 17 °C. Povane slabý, postupně většinou mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s.

V sobotu meteoroloové očekávají oblačno až polojasno. Během dne bude v Čechách od západu dále přibývat oblačnosti. Odpoledne mohou místy přijít přeháňky a postupně na západě Čech nad 1 000 m i sníh. Nejnižší noční teploty budou 8 až 4 °C, v Čechách při uklidnění větru pak kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 °C, na západě Čech kolem 11 °C. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). V západní polovině Čech povane většinou slabý proměnlivý vítr do 3 m/s a později odpoledne se změní na severozápadní.

První předpověď počasí na Velikonoce. Teploty už nebudou nadprůměrné

V neděli meteorogolové předpokládají oblačno až zataženo, na východě území zpočátku i polojasno. Místy přijdou ppřeháňky nebo občasný déšť, v Čechách nad 700 m mohou být srážky i sněhové. Nejnižší noční teploty budou 8 až 4 °C, v západní polovině Čech pak kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách budou 5 až 10 °C a na Moravě a ve Slezsku pak 11 až 15 °C. V Čechách povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku povane mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

V pondělí meteorologové čekají oblačno až zataženo a na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Sníh se vyskytne v polohách nad 700 m. Později večer ubyde srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou 5 až 1 °C, při malé oblačnosti pak kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty budou 7 až 11 °C. Povane mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Bude oblačno až polojasno, místy a ojediněle přijdou také přeháňky. Na horách, přechodně i ve vyšších polohách budou srážky sněhové. Nejnižší noční teploty budou 3 až -2 °C, při malé oblačnosti pak kolem -3 °C. Nejvyšší denní teploty budou 7 až 12 °C.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

První týden války s Íránem stál USA přes 238 miliard korun, téměř polovina šla na munici

Donald Trump (2. března 2026)

První týden války s Íránem stál Spojené státy 11,3 miliardy dolarů (přes 238 miliard Kč) a jen za munici se za první víkend útoků utratilo pět miliard dolarů. Takový odhad poskytl americkému Kongresu...

12. března 2026  6:54

Množí se důkazy o americkém útoku na dívčí školu v Íránu. Pentagon měl staré mapy

Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...

Americká armáda zasáhla íránskou dívčí školu omylem pravděpodobně kvůli zastaralým informacím o nedaleké námořní základně, uvedla CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s předběžnými závěry...

12. března 2026  6:49

Dron zasáhl čtvrť v Dubaji, dalším útokům čelí Saúdská Arábie, Kuvajt i Omán

Budovu v centru Dubaje zasáhl íránský dron. (12. března 2026)

Bezpilotní letoun dnes v noci zasáhl dubajskou luxusní čtvrť, zatímco Saúdská Arábie sestřelila dvacítku dronů, několik jich zachytil i Kuvajt. V Ománu hasili nádrže na skladování paliva a...

12. března 2026  6:28

Změna zjednoduší odpisy, menší spolky už nebudou muset vést účetnictví

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci se budou zabývat novým zákonem o účetnictví, který má zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy i možnost účtovat ve více funkčních měnách. Návrh také ruší pro malé neziskové organizace...

12. března 2026  6:05

Zápis do MŠ 2026: kdo má nárok na přijetí, kdo povinnost chodit a co když není místo

Děti s učiteli tráví celé dny venku. (3. března 2026)

Zápisy do mateřských škol pro rok 2026/2027 začínají letos už 15. března. Jaké děti mají nárok na přijetí do školky a kam se obrátit, když je kapacita předškolního zařízení beznadějně plná? Začíná...

12. března 2026

Některé alternativní investice se bezpečně jen tváří, varuje analytik Bečvář

Ivo Bečvář, investiční analytik Sirius Finance

Od zlata přes bitcoin až po start-upy nebo investice do vína. Alternativní investice mají mnoho podob a jejich popularita roste. Lákají na vyšší výnosy i exkluzivní příležitosti. „Ne všechny jsou ale...

12. března 2026

Agrošmejdi přitvrzují. Snaží se tlačit nepravdivými informacemi na prodej půdy

ilustrační snímek

Podnikatelé s manipulativními praktikami, kteří se snaží přemluvit vlastníky k prodeji půdy, jsou nyní podle Zemědělského svazu ČR aktivnější. Cílem je podle zástupců svazu buď aby vlastníci prodali...

12. března 2026

Malý test, velká výzva: Grafy a tabulky jako u přijímaček by tě neměli minout

ilustrační snímek

Víte, proč matematik uvázl ve sprše? Protože na šamponu bylo napsáno: naneste, spláchněte, postup zopakujte... Jistě, při řešení úloh s grafy a tabulkami vám problém nekonečné smyčky nehrozí, ovšem u...

12. března 2026

Vícepráce jako standard? Správa železnic stopla uzavírání dodatků

Stavba železnice

Dodatečných 680 tisíc korun na takzvanou změnu závazku ze smlouvy pro vytvoření projektové dokumentace na modernizaci železniční trati z Plzně do Stodu. Konkrétně jde u této zakázky už o desátý...

12. března 2026

Promiňte, spletli jsme se. Ústup od jádra byla chyba, přiznal Merz i Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (10. března 2026)

Nad Íránem létají smrtící drony a rakety, úzkým hrdlem Hormuzského průlivu přestává proudit ropa a Evropa nervózně přemítá, co s tím. Kde jsou alternativní energetické zdroje? V této chvíli přichází...

12. března 2026

Není důvod k panice, krizi přečkáme, říká Babiš o cenách benzinu a energií

Premiér Andrej Babiš

Pokud by ceny pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě dál výrazně rostly, vláda je připravena zasáhnout. Možné scénáře nastínil v rozhovoru pro iDNES.cz premiér Andrej Babiš. „Evropa naštěstí...

12. března 2026

