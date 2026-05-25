V pondělí bude jasno, zpočátku místy i polojasno. Nejvyšší teploty očekávají meteorologové v rozmezí 25 až 30 °C, na severovýchodě kolem 23 °C. V 1000 metrech na horách bude kolem 21 °C, na Šumavě až 24 °C. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
V noci na úterý přetrvá jasno. Nejnižší teploty klesnou na 15 až 10 °C, v údolích ojediněle až na 8 °C. Vítr bude slabý proměnlivý do 3 m/s nebo bude klidno.
V úterý přes den přes den předpovídá Štefan Handžák jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 32 °C, na severovýchodě kolem 26 °C. V 1000 metrech na horách bude kolem 23 °C. Během dne bude foukat slabý vítr severních směrů o rychlosti 2 až 5 m/s.
Ve středu bude jasno až polojasno, během dne přechodně přibude oblačnosti. Na severovýchodě a východě se místy objeví přeháňky, jinde jen výjimečně. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 °C, v údolích ojediněle až na 8 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 20 °C na severu Čech do 30 °C na jihu Moravy. Slabý západní vítr postupně zesílí na mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 m/s, večer bude slábnout.
Ve čtvrtek čekejte opět jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty budou mezi 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 19 až 24 °C. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
V pátek bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 22 až 27 °C. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Bude jasno až polojasno, postupně začne přibývat oblačnosti a místy se objeví přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou zpočátku mezi 13 až 8 °C, postupně mezi 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 25 do 30 °C.