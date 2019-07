Na třetině stanic padly teplotní rekordy. V Kopistech bylo 35,4 stupně

Výstraha ČHMÚ pro Českou republiku Varování před vysokými a velmi vysokými teplotami vyhlásil také ČHMÚ. Doporučuje dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a pobyt na přímém slunci. Horko také může způsobit vybočení kolejnic a zkomplikovat tak železniční dopravu. Výstraha před vysokými teplotami platí Ústecký kraj (Rumburk, Varnsdorf), Liberecký kraj (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod), Královéhradecký kraj (Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí), Pardubický kraj (Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk), Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj od středy od 12:30 do odvolání. Výstraha před vysokými teplotami platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj (Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec), Liberecký kraj (Česká Lípa), Královéhradecký kraj (Hradec Králové, Jičín, Nový Bydžov), Pardubický kraj (Pardubice, Přelouč) od středy od 12:30 do čtvrtka do 12 hodin. Výstraha před velmi vysokými teplotami platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj (Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec), Liberecký kraj (Česká Lípa), Královéhradecký kraj (Hradec Králové, Jičín, Nový Bydžov), Pardubický kraj (Pardubice, Přelouč) ve čtvrtek od 12 do 21 hodin. Výstraha před vysokými teplotami platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj (Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec), Liberecký kraj (Česká Lípa), Královéhradecký kraj (Hradec Králové, Jičín, Nový Bydžov), Pardubický kraj (Pardubice, Přelouč) od čtvrtka od 21 hodin do odvolání.