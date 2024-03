O víkendu přijde ochlazení. Jarní slunce vystřídají přeháňky, někde i nasněží

Po relativně teplých dnech do Česka přichází ochlazení. Už ve čtvrtek bude na většině území zataženo a odpoledne se k tomu přidá déšť, někde dokonce i bouřky. O víkendu bude zprvu sice až 18°C, ale už během soboty do republiky dorazí studená fronta. Ta přinese výraznější přeháňky, místy i sněhové, a teploty do 10°C. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).