Satelitní snímky pořízené v neděli naznačují poškození vchodů do íránského podzemního jaderného zařízení Fordó poté, co na tento provoz v noci zaútočilo americké letectvo. USA ohlásily také zničení...

SPOLU po bitcoinové kauze nepatrně ztratilo, ANO jasně vede. Piráti posílili

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 31,2 procenta hlasů. Druhé SPOLU by získalo 20,4 procenta hlasů, SPD by volilo 13,3 procenta voličů. Ukázal to průzkum agentury STEM pro CNN Prima...