Po tropických dnech přijde zlom. O víkendu dorazí déšť i bouřky

Autor:
  6:39
Po několika dnech s teplotami přes 30 stupňů čeká Česko změna počasí. Už o víkendu dorazí první vydatnější srážky, objeví se také přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty přitom zůstanou mezi 21 až 28 stupni Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude závěr týdne chladnější než předchozí dny.
ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Čtvrtek přinese nejnižší denní teploty tohoto týdne, a to v rozmezí 21 až 25 °C, na severu a severovýchodě kolem 20 °C. V 1000 metrech na horách bude kolem 15 °C, na Šumavě až kolem 20 °C. Povane slabý, místy přechodně mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.

V pátek bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě a západě Čech přibývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 4 °C, v údolích ojediněle až na 2 °C a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 22 až 26 °C, v Čechách místy až na 28 °C. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.

V sobotu bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku i skoro jasno. Během dne od severozápadu přechodně přibude oblačnosti až na zataženo a místy se objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 10 °C, v údolích ojediněle kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty budou mezi 23 až 28 °C. Povane slabý proměnlivý nebo západní vítr do 4 m/s.

V neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, hlavně v jihozápadní polovině Čech až zataženo s ojedinělým deštěm. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat i jinde a na většině území se objeví déšť nebo přeháňky. V Čechách se místy, jinde jen ojediněle vyskytnou bouřky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky během odpoledne a večera. Nejnižší noční teploty budou mezi 15 až 10 °C, nejvyšší denní teploty vystoupají na 23 až 28 °C. Povane slabý, přechodně místy mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s, který může v bouřkách zesílit.

V pondělí bude oblačno až polojasno, zpočátku místy až zataženo a s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky postupně ustávat. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 20 až 25 °C. Povane slabý, přechodně místy mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.

Od úterý do čtvrtka se očekává zpočátku převážně polojasné počasí, během období ale od západu přibude oblačnost a přechodně se na většině území objeví déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. V závěru období budou srážky už jen místní. Nejnižší noční teploty budou mezi 16 až 11 °C, při menší oblačnosti až kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty v úterý vystoupají na 25 až 30 °C, v dalších dnech pak na 19 až 24 °C.

Květen je lehce nad normálem

„První červnový týden by měl přinést návrat teplot blíž k normálu, tedy k denním hodnotám okolo 25 °C. Zároveň lze očekávat častější déšť a více oblačnosti. Dojde tedy i ke zmírnění sucha,“ uvedl meteorolog Martin Štros.

Květen je zatím jako celek jen lehce nad normálem. Současné teplé počasí způsobuje výrazná tlaková výše nad západní Evropou, která přináší slunečné počasí a příliv teplého vzduchu ze severní Afriky. Ještě výrazněji se vedra projevují v západní Evropě, kde například ve Francii teploty přesahují i 35 °C.

„Tam už jde opravdu o extrém. U nás se teploty okolo 30 °C dají považovat za vysoké, ale ne zcela extrémní,“ dodal Štros.

