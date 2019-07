V Česku padly další teplotní rekordy. Nejvíc se lidé ohřáli na Pardubicku

Výstraha ČHMÚ Velmi vysoké teploty (vysoký stupeň nebezpečí):

Platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj (Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec), Liberecký kraj (Česká Lípa), Královéhradecký kraj (Hradec Králové, Jičín, Nový Bydžov), Pardubický kraj (Pardubice, Přelouč) ve čtvrtek od 16:30 do 21 hodin. Velmi vysoké teploty (vysoký stupeň nebezpečí):

Platí pro Plzeňský a Karlovarský kraj od čtvrtka 16:30 do pátku 21 hodin. Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí):

Platí pro Ústecký kraj od čtvrtka 16:30 do odvolání. Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí):

Platí pro Ústecký kraj (Rumburk, Varnsdorf), Liberecký kraj (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod), Královéhradecký kraj (Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí), Pardubický kraj (Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk), Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj od čtvrtka 16:30 do pátku 21 hodin.

Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí):

Platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj (Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec), Liberecký kraj (Česká Lípa), Královéhradecký kraj (Hradec Králové, Jičín, Nový Bydžov), Pardubický kraj (Pardubice, Přelouč) od čtvrtka 21 hodin do pátku 21 hodin. Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí):

Platí pro Olomoucký a Zlínský kraj od pátku 12:00 do 21 hodin.