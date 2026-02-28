Teplotní rekordy padaly i poslední únorový den, v Jeseníku bylo 19,7 stupně

  18:17
V Česku druhým dnem padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 28. únor zaznamenalo 26 ze 170 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Jeseníku, kde odpoledne naměřili 19,7 stupně Celsia. ČTK to řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V parku v centru Zlína vykvetly sněženky (28. února 2026). | foto: ČTK

Meteorologové upozornili, že odpoledne byly v Česku značné teplotní rozdíly. „Na některých meteorologických stanicích i mimo horské oblasti byly odpolední teploty kolem pěti stupňů Celsia,“ uvedli. Například ve Strojeticích v Ústeckém kraji se teplota dostala pouze na 5,1 stupně, v Tušimicích na Chomutovsku a ve středočeském Heřmanově to bylo shodně 5,2 stupně.

Jinde byly naopak teploty už jarní. „Nejteplejší bylo Jesenicko, Javornicko, východní Čechy a také Pošumaví,“ podotkla Odstrčilová. Ve Vidnavě na Jesenicku bylo 17,8 stupně Celsia, v Javorníku na Jesenicku 17,4 stupně a ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku rovných 17 stupňů Celsia.

Teplo bylo i na některých vysoko položených stanicích. Například šumavská Horská Kvilda naměřila 14,8 stupně Celsia, Kvilda-Perla pak 14 stupňů.

V neděli by se podle předpovědi ČHMÚ měla v Česku obloha zatáhnout. Nejvyšší teploty vystoupají zhruba na 12 stupňů Celsia, na východě může být ještě o něco tepleji.

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...

Co je s Chameneím? Měl vystoupit v televizi, útok nepřežili jeho zeť a snacha

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí zatím nevystoupil v tamní televizi, přestože íránská stanice Al-Alám dříve avizovala, že promluví v řádu několika minut. Světová média v sobotu...

28. února 2026  16:20,  aktualizováno  19:30

200 letounů, 500 cílů. Náš dosud největší letecký útok, hlásí izraelská armáda

Pilot izraelského letectva jde ke své stíhačce F-16 severně od izraelského...

Izraelská armáda oznámila, že sobotní útoky na Írán byly největším leteckým útokem v její historii. Přibližně 200 bojových letounů útočilo na 500 cílů, informovala podle agentury AFP.

28. února 2026  19:18

Obchodní centra v Číně zejí prázdnotou. Mění sortiment kvůli generaci Alfa

Děti se učí dálkově ovládat dva robotické psy v nákupním centru Global Harbor v...

Čínská nákupní centra hledají způsoby, jak přitáhnout do svých útrob zákazníky, a to zejména rodiny s dětmi. Kvůli vzrůstající popularitě online nakupování se totiž potýkají s poklesem návštěvnosti....

28. února 2026

Pětiletá Anežka zápasí s vzácným typem rakoviny. Lidé jí darovali naději na zázrak

Dívenka může podstoupit drahou léčbu díky sbírce. Lidé vybrali 4,5 milionu.

V rodině Švehlových ze Cvikova mají hned tři její členové vážnou nemoc. Otec, matka – a teď i malá Anežka. Musejí bojovat s vlastní chorobou a je potřeba se postarat o zbylé děti. Zatímco otec...

28. února 2026  18:57

Naděje na změnu i strach z války. Obyčejní Íránci jsou ohledně úderů rozpolcení

Vozidla stojí v dopravní zácpě v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily útok...

Společná americko-izraelská vojenská operace proti Íránu zanechala Íránu v šoku. Někteří si stěžují, že vláda je nijak nevarovala ani jim neposkytla návod, co dělat. Mnozí prchali z napadených měst,...

28. února 2026  18:33

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu už osm zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno už osm letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje. Důvodem jsou bezpečnostní omezení po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v...

28. února 2026,  aktualizováno  17:42

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

28. února 2026  15:11,  aktualizováno  17:39

ONLINE: Mrtví v íránské škole i Sýrii. Teherán chce vše uklidnit, údery pokračují

Sledujeme online
Mírové síly OSN a civilisté stojí poblíž trosek íránské rakety, která byla...

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí řekl, že Teherán je připraven uklidnit situaci, před začátkem diplomatických rozhovorů ale žádá zastavení americko-izraelských úderů. Jeden z nich podle Íránu v...

28. února 2026  14:23,  aktualizováno  17:38

Seniorku doma zavraždil a zakopal v lese, viní muže policie. Hrozí mu 18 let

ilustrační snímek

Jako vraždu vyšetřují policisté úmrtí třiasedmdesátileté ženy z obce na Kroměřížsku. Muži, kterého podezřívají, že dotyčnou doma usmrtil a poté její tělo zakopal v lese, hrozí až osmnáct let za...

28. února 2026  12:09,  aktualizováno  17:28

Auto vjelo na přejezdu před vlak, část koridoru mezi Olomoucí a Šumperkem stála

Na železničním přejezdu v Troubelicích na Olomoucku se srazil vlak ze Šumperku...

Na železničním přejezdu u Troubelic na Olomoucku se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak a automobilem. Provoz na trati spojující Olomouc se Šumperkem byl kvůli nehodě v úseku mezi Uničovem a...

28. února 2026  14:40,  aktualizováno  16:54

Íránský program ohrožuje Evropu, shodli se Pavel s Babišem. Česko stojí za spojenci

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu představují nebezpečí pro Česko i Evropu. ČR proto stojí za spojenci. Na síti X to uvedl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Reagoval tak...

28. února 2026  10:01,  aktualizováno  16:49

