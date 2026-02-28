Teplotní rekordy padaly i poslední únorový den, v Jeseníku bylo 19,7 stupně

Meteorologové upozornili, že odpoledne byly v Česku značné teplotní rozdíly. „Na některých meteorologických stanicích i mimo horské oblasti byly odpolední teploty kolem pěti stupňů Celsia,“ uvedli. Například ve Strojeticích v Ústeckém kraji se teplota dostala pouze na 5,1 stupně, v Tušimicích na Chomutovsku a ve středočeském Heřmanově to bylo shodně 5,2 stupně.
Jinde byly naopak teploty už jarní. „Nejteplejší bylo Jesenicko, Javornicko, východní Čechy a také Pošumaví,“ podotkla Odstrčilová. Ve Vidnavě na Jesenicku bylo 17,8 stupně Celsia, v Javorníku na Jesenicku 17,4 stupně a ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku rovných 17 stupňů Celsia.
Teplo bylo i na některých vysoko položených stanicích. Například šumavská Horská Kvilda naměřila 14,8 stupně Celsia, Kvilda-Perla pak 14 stupňů.
V neděli by se podle předpovědi ČHMÚ měla v Česku obloha zatáhnout. Nejvyšší teploty vystoupají zhruba na 12 stupňů Celsia, na východě může být ještě o něco tepleji.