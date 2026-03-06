V Česku padaly teplotní rekordy. Nová maxima mají Poděbrady i Jičín

Autor: ,
  19:36
I přes mrazivé ráno padlo v pátek v Česku šest teplotních rekordů. Nové maximum mají třeba Poděbrady nebo Jičín. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, a to 17,5 stupně, uvedl Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Nové maximum pro dnešní den mají středočeské Poděbrady, kde bylo 16,3 stupně. V Doksech na Českolipsku má rekord hodnotu 15,7 stupně, v Novém Bydžově na Královéhradecku 15,6 stupně, v Jičíně 15,3 stupně a v Českém Dubu-Modlibohově na Liberecku 14,9 stupně. Poslední dnešní rekord pak padl v Holenicích v Českém ráji, kde odpoledne teplota vystoupala na rovných 14 stupňů Celsia.

Teplý bude také víkend. Má být většinou slunečno, nejvyšší teploty se mohou v sobotu i v neděli pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.

V neděli přibude oblačnosti. „Jak se bude i přízemní vrstva atmosféry vysušovat, ubyde ranních mlh. V sobotu se mlhy, a to i mrznoucí budou tvořit zejména v jihozápadní polovině Čech a v Polabí, v neděli by se měly vyskytovat už jen ojediněle v západních Čechách,“ předpovídá Český hydrometeorologický ústav.

Vstoupit do diskuse

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Trump Evropu potřebuje a ta už se ho přestala bát, ukazuje úder proti Íránu

Premium
Donald Trump rozmlouvá s evropskými lídry v Oválné pracovně při projednávání...

Konflikt na Blízkém východě ukazuje, že Evropa je pro Spojené státy stále cenným vojenským spojencem. Výroky představitelů administrativy Donalda Trumpa naznačují, že evropská strategická poloha...

6. března 2026

V Česku padaly teplotní rekordy. Nová maxima mají Poděbrady i Jičín

Poležení u vody na Kristýně bude pro plavce příjemnější. Mohou si vybrat povrch...

I přes mrazivé ráno padlo v pátek v Česku šest teplotních rekordů. Nové maximum mají třeba Poděbrady nebo Jičín. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, a to 17,5 stupně, uvedl Filip Smola z...

6. března 2026  19:36

Maďarsko propustilo zadržené Ukrajince. Jsou zpět ve vlasti, oznámil Sybiha

Ukrajinská státní banka Oščadbank (23. února 2026)

Ukrajinci, zadržení v Maďarsku, byli propuštěni a jsou již zpět v bezpečí ve vlasti, oznámil v pátek večer šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Maďarské úřady dříve oznámily zadržení sedmi...

6. března 2026  10:18,  aktualizováno  19:34

Speciály jsem zakázal, zlobí se Babiš na Vystrčila kvůli letu do Milána

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Vládní politici kritizují předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS, že podle zjištění iDNES.cz odletěl na paralympiádu do Itálie armádním speciálem v době, kdy tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě....

6. března 2026  12:07,  aktualizováno  19:23

Kingdom Come: Deliverance naživo. Fanoušci kultovní hry zaplaví Kutnohorsko

Vývojáři studia Warhorse představili novinky, se kterými propojí svět hry KCD a...

Pokračování úspěšné RPG hry Kingdom Come: Deliverance (KCD) se stejně jako úvodní dějství odehrává převážně v kulisách středověkého Kutnohorska. Na jedné z nich – věžovité tvrzi Malešov, včera...

6. března 2026  19:11

Jak vrátit 166 miliard dolarů z vybraných cel. Soud to řeší za zavřenými dveřmi

soud soudce USA porota verdikt

Americký soudce Richard Eaton v pátek jednal s vládními právníky o postupu při vracení peněz vybraných z cel a záloh, která soud v únoru označil za protiústavní. Setkání se konalo za zavřenými dveřmi...

6. března 2026  18:49

Na svastiku vapkou. Z mariánského sloupu zmizely nasprejované symboly

Z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí odstranili nasprejované symboly....

Kříž, rovnítko a svastiku, které neznámý pachatel v noci na čtvrtek nasprejoval na ohrazení mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí, z památky zmizely. V pátek odpoledne je pracovníci...

6. března 2026  18:22

Kubánská vláda padne velmi brzy, míní Trump. A uvedl také důvod

Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)

Vláda na Kubě padne velmi brzy, ostrov je po 50 letech připraven na změnu. V pátek to řekl americký prezident Donald Trump. Kubánský režim chce podle něj s USA jednat. Rozhovory by měl vést ministr...

6. března 2026  18:15

Nezadělává si Trump na nový Irák? Hrozí, že Írán dopadne jako po pádu Saddáma

Premium
I přes pokračující útoky dělníci instalují billboard s portrétem zesnulého...

Svržení Saddáma vedlo ke zhroucení státu a rozpoutalo v regionu chaos. Podobná rizika přináší i válka v Íránu. S tím, jak se rozrůstá nejnovější blízkovýchodní konflikt, který uvrhl region do...

6. března 2026

Auto v pátrání bylo plné podezřelých věcí. Řidič zmizel, hledá ho policie

Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v...

Policie v Praze prověřuje případ vozidla, které bylo vedeno v celostátním pátrání. Auto se podle oznámení pohybovalo na Praze 10 v ulici Sážečská. Hlídka po příjezdu začala okolí prohledávat a ve...

6. března 2026  17:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Za masakr v íránské dívčí škole mohou zřejmě USA, měly zastaralé informace

Satelitní snímek ukazuje dívčí školu a budovy na základně íránských Revolučních...

Vyšetřování Pentagonu naznačuje, že za úderem na dívčí školu na jihu Íránu, při kterém podle Červeného půlměsíce zemřelo 175 dětí a školního personálu, zřejmě stojí americká armáda. Incident se...

6. března 2026  17:53

Hořel ve výšce deseti metrů a neměl kam utéct. Děsivé video obletělo svět

Technik málem uhořel v koši výsuvné plošiny

Scéna jako z akčního filmu. Jenže bez kaskadéra a bez druhého pokusu. Nad rušnou silnicí v americkém městě Baton Rouge vyšlehly plameny. Zvedací plošina se během několika sekund zahalila do hustého...

6. března 2026  16:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.